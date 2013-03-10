更新版 1-中国数据: 2月新增信贷适中但M2增速过快，后续政策料中性趋紧

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* M2同比增15.2%，年内连续第二个月超全年13%目标
* 新增贷款6,200亿元逊预期，考虑春节因素仍较适中
* 后续货币政策料中性趋紧 (新增更多细节及评论)
路透北京3月10日 - 中国年初季节性放贷冲动依然不减。2月新增贷款尽管逊于市场预期，但鉴于当月长达一周多的春节假期因素仍较适中；月末广义货币供应量(M2)增速则仍高逾15%，年内连续第二个月超全年13%目标。
不过分析师表示，考虑到外汇占款近期异常放大，且社会融资总规模仍增长强劲，从保持经济增长并控制通胀出发，相信货币政策未来将中性趋紧。
“从今年央行确定的M2(增长)目标是13%看，估计随着年初季节性放贷冲动后，整体的货币政策会偏向中性，不会像年初这么宽松了。”中国国际经济交流中心研究员王军认为。
中国人民银行周日公布，2月社会融资规模为1.07万亿元人民币，比上年同期增加228亿元；当月新增人民币贷款6,200亿元，低于路透调查中值7,500亿元；月末M2增速为15.2%，略高于15.1%的路透调查中值。1-2月社会融资规模则为3.61万亿元，比上年同期多1.59万亿元；人民币贷款增加1.69万亿元，同比多增2,433亿元。
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安信证券宏观分析师尤宏业则指出，目前调控还为时尚早，中央调子还没定，经济又刚起步，通胀完成全年目标问题也不大，前些时候对央行公开市场操作是过分解读了，现在央行还是重在维持一个相对中性的流动性。
从2月的社会融资规模分类来看，委托贷款增加1,426亿元，同比多增1,032亿元；信托贷款增加1,816亿元，同比多增1,294亿元；未贴现的银行承兑汇票减少1,838亿元，同比多减1,554亿元；企业债券净融资1,427亿元，同比少117亿元；非金融企业境内股票融资165亿元，同比少64亿元。
以下为具体历史数据:
货币供应量(较上年同期%):
2013年2月 1月 2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月
M2 15.2 15.9 13.8 13.9 14.1 14.8 13.5 13.9 13.6 13.2 12.8 13.4
M1 9.5 15.3 6.5 5.5 6.1 7.3 4.5 4.6 4.7 3.5 3.1 4.4
M0 17.2 4.4 7.7 10.7 10.5 13.3 9.7 10.0 10.8 10.0 10.4 10.6
人民币贷款:
2013年2月 1月 2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月
新增(亿元) 6,200 10,700 4,543 5,229 5,052 6,232 7,039 5,401 9,198 7,932 6,818 10,100
余额(万亿) 64.70 64.08 62.99 62.54 62.01 61.51 60.89 60.18 59.64 58.72 57.93 57.25
同比增长(%) 15.0 15.4 15.0 15.7 15.9 16.3 16.1 16.0 16.0 15.7 15.4 15.7
(完)
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(发稿 林琦；审校 张喜良)
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