中国证券：新三板公司转板需设财务门槛，应与借壳上市一致--深交所总经理

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京3月10日 - 中国深圳证券交易所总经理宋丽萍周日表示，新三板公司原则上可以转板深沪证交所的主板和创业板，证监会正就转板问题进行研究。个人认为新三板公司转板需要满足一定的财务门槛，原则上需要与退市后再上市及借壳上市两种情况的财务条件相一致。
她在两会期间一新闻会上指出，非上市公司指引办法推出以后，原则上新三板公司可以实行转板创业板和主板市场，证监会也在就方方面面的转板问题进行研究。申请转板的公司，必须要达到一定的挂牌年限，和一定程度的股权分散度，以及公司治理和信息披露等方面的规范要求。同时，还必须有一定的财务门槛。
“去年年底出台的《退市规则和重新上市的办法》，其中对再上市公司和借壳上市在主要财务条件有一定规定，且标准一致。转板上市也是不通过IPO（首次公开发行）在交易所上市，主要的财务条件，应该与前两种原则上应该一致。”她说。
深圳证交所此前公布相关规定，上市公司终止上市后申请重新上市的，需符合一定的财务条件，包括：最近两个会计年度净利润均为正值且累计超过人民币2,000万元(净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)；公司最近一个会计年度经审计的期末净资产为正值等。
宋丽萍还指出，深交所今年将继续配合公司解决B股问题，支持B股公司再融资，鼓励有实力B股公司回购B股股票。
“解决B股问题，关键看上市公司设计什么样的方案。主要思路是：在当前的法律框架内，成熟一家推出一家。”她说。
去年底，中集 成功实现B股转板H股；今年初万科 和丽珠 也均公布其B转H的方案。(完)
欲浏览中国两会相关新闻，请点选 (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。