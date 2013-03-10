中港个股：工行称铁道部机构改革利好银行，因明确借款人法人实体--行长

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京3月10日 - 全球市值最大银行--中国工商银行 行长杨凯生周日表示，铁道部机构改革，银行对于原有铁路系统的贷款、债权债务关系仍然是明确的，会有一个合理的承接过程；铁道部借款人的法人实体性质比以前更加明确，对银行更有好处。
“这比原来的形式更好了,明确了法人实体,明确了借款人的责任义务,对明确银行与借款人的关系更有好处.”他在两会间隙对路透称.
据国务院提请全国人大审议的国务院机构改革方案，将实行铁路政企分开，将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责；不再保留铁道部。
然去年以来，不少银行基于铁路融资风险，对铁道部贷款趋于谨慎，对此杨凯生表示，要实事求是看待铁道部的融资风险，铁道部的负债总额是比较大，但资产总额也比较大。
铁道部数据显示，截至2012年三季度末，铁道部总资产4.3万亿元人民币，总负债2.66万亿，资产负债率61.9%，低于银行一般对授信企业75%比例的要求。
那么工行今年是否会新增对铁道部的贷款呢？对此杨凯生表示，银行有自己的信贷评判标准，是否新增仍然要看对企业或者项目的评级评估，“项目好当然没问题”。(完)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。