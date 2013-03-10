中港个股：工行称铁道部机构改革利好银行，因明确借款人法人实体--行长

路透北京3月10日 - 全球市值最大银行--中国工商银行 行长杨凯生周日表示，铁道部机构改革，银行对于原有铁路系统的贷款、债权债务关系仍然是明确的，会有一个合理的承接过程；铁道部借款人的法人实体性质比以前更加明确，对银行更有好处。

“这比原来的形式更好了,明确了法人实体,明确了借款人的责任义务,对明确银行与借款人的关系更有好处.”他在两会间隙对路透称.

据国务院提请全国人大审议的国务院机构改革方案，将实行铁路政企分开，将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责；不再保留铁道部。

然去年以来，不少银行基于铁路融资风险，对铁道部贷款趋于谨慎，对此杨凯生表示，要实事求是看待铁道部的融资风险，铁道部的负债总额是比较大，但资产总额也比较大。

铁道部数据显示，截至2012年三季度末，铁道部总资产4.3万亿元人民币，总负债2.66万亿，资产负债率61.9%，低于银行一般对授信企业75%比例的要求。

那么工行今年是否会新增对铁道部的贷款呢？对此杨凯生表示，银行有自己的信贷评判标准，是否新增仍然要看对企业或者项目的评级评估，“项目好当然没问题”。(完)