《交易人生》中国私募大佬唐毅亭的债券江湖

* 债券交易界名人唐毅亭谈债券投资

* 以人为本，只做自己擅长的事

* 大类资产配置策略是优选

* 今年债券风险在增加

* 债券私募的蓝海

作者 曹巍浩

路透北京3月12日 - 唐毅亭，被视为中国债券行业的大佬之一。

他曾负责中国农业银行 债券投资交易工作，所在团队自2001年起连续五年市场综合排名五连冠，到2007年转战安信证券，将其资产管理规模扩大至行业前十名，再到2011年创办乐瑞资产管理公司，成为中国最早的专注于债市等低风险投资领域的私募基金。

“大佬，超级大佬，”一曾在唐毅亭麾下的交易员如此评价他。2011年，其在资金面冰点时提前踩准步点，出券得钱后进行资金拆出的经典案例，在坊间广为传诵。

为何选择债券私募基金这个新领域？唐毅亭回顾了自己的心路历程。2011年中，一方面看到了整个金融体系资产和负债向直接融资方向转化、理财需求迅猛发展的趋势；另一方面，传统债券投资机构的环境，很多并不利于资产管理人长期坚持自己的投资理念、满足客户的真实需求。

“客观地说，这个（理财）需求实在是太大了，”他对路透记者说，“做这个事最好的方式就是做个私募基金。私募基金除了在机制创新方面受约束小以外，它最大的好处在于自己能把握自己的业务方向。”

他举例说，比如是否有更大自主权接受客户资产管理，当市况走势不好的时候，大多数传统投资机构不得不被动接受需求，进而给自身后期持续良性发展埋下了隐忧，而私募公司在这个方面，自主权无疑会大很多。

**以人为本，只做自己擅长的事**

开始的日子并不容易。第一个债券私募基金产品成立之初，债市环境并不好，为了最大限度地降低运营成本，公司创业者只领取月薪5,000元人民币。在坚持了半年后，终于生存无忧。

“我为什么喜欢做私募，因为长远的改进都可以落实到现在，一点点去改进，这是我觉得做自己的团队最开心的地方。”唐毅亭称。

作为一家资产管理公司，乐瑞资产把人作为最核心的资源。为了能够保证投资者“人和”，公司多选择那些曾磨合过投资价值观的员工，并将自身并不擅长的市场类销售工作外包，从而专注于自己所擅长的低风险投资领域上。

“金融业我认为就是两个，一个是你的信用，一个是你的人才团队。但是，信用背后支撑其实也是人才团队。”唐毅亭称，“几乎我们所有员工，都是我的老部下，或者老部下的老部下，都是这样来的...要不没有办法合作嘛，工作上要基于共同的理念和方法。”

为了引导学习上进的风气，在奖励方面，“我们可以考虑发个Ipad,也可以奖一笔奖金，或者出国游或者怎样，但最后我们商量下来，选给大家的一个所谓福利，如果你要考CFA（注册金融分析师）,或者上博士考试费和学费报销。风气是要有导向的，”唐毅亭称。

乐瑞资产的办公区在北京北二环护城河北的雍和艺术区。几乎每个中午，公司员工都会去楼下踢毽子锻炼一下，而周五，则也是德州扑克时间。

唐毅亭说他平常喜欢读书，书的种类看得比较杂。“尤其喜欢了解其他行业的一些商业模式和生存状态，看看别人的生存状态和商业逻辑，”他说。

**大类资产配置策略是优选**

除了人性化和规范化，“体系化，站在前人肩膀上，来增加你对事物的认识，通过计算机，把它固态化，就能达到这么一个目的，”唐毅亭称。

他的投资理念是坚持以大类资产配置为核心，不断寻找各类资产的轮动规律，并通过计算机软件把这些规律固化下来。日常工作中，依赖计算机的帮助，不断累积基础数据；在累积的过程中，发现性价比最好的资产，进而构建风险收益比最好的跨资产类别投资组合，从而规避单一资产类别风险，获得持续稳定的投资回报。

流程化、系统化的工作方法和工具的体现为：研究团队发现一些投资规律，将主要因素参数化，并在技术人员的帮助下，将这些规律固化变为软件；以后类似的工作，全部在软件的帮助下自动化支持日常需要，而非研究员重复性工作。而研究员，则把更多的精力投身于发现新的规律当中；日积月累，领先优势可见。

“核心竞争能力就是投研，就是把投资工作做好，实际上这是一个信息收集和处理行业。收集处理是你的本职工作，我一定要把这个事做的最好。怎么做呢？那你不能东一榔头，西一榔头，必须体系化不断地站在前人的肩膀上增加你对事物的认识，通过计算机把它固态化了，我们就能达到这么一个目的”，唐毅亭称。

至于为什么要坚持大类资产配置策略，他则介绍称，受限于当前国内对冲工具的缺乏，不具备多空的条件，其只能选用大类资产配置策略。“用不同的资产对冲风险，不同周期，有不同最繁荣的资产，有好的、性价比最高的资产，风险收益比最有利的资产。”

选择资产配置策略的另一个原因则在于，客户对资产管理人的考察期不会太长，当前一般是半年或一年，故巴菲特的长期价值投资策略并不适用，只能更多地通过资产轮动来对冲风险、实现收益。

股票细分，可以分新股、转债、指数、指数分级基金等子类资产；债券，则可以分为短期、长期、低等级和高等级四类资产。

此外，投资还得未雨绸缪。唐毅亭介绍称，他们同期还在做一些量化、利率互换方面的工作储备，虽然这样的策略尚难马上产生大规模的回报，但等国债期货等产品推出后，其一定会发挥更大作用。

**资产管理规模增长**

根据唐毅亭的介绍，2012年，乐瑞公司的管理资产规模完成了从20多亿到70亿元的跳跃。

公司当前的主流盈利模式为向客户收取投资顾问费，费率为0.5%；也有的产品会设计超额业绩提成，但这种设计当前尚不太多。2012年，公司实现收入数千万。

根据乐瑞资产网站提供的现有产品信息显示，其当前有六只产品；其中，结构化产品五只，均为纯债产品；主动管理型产品一只--乐瑞强债一号，是二级债基。

其成立之初发起的第一只产品--长安稳健二号，在1月中发布的国内首个按策略分类的对冲基金收益排行榜中，列结构化债券私募产品第三名。2013年1月11日净值公布日,长安稳健二号产品名义年化收益率超过8%，次级实际年化收益率稳定超过20%。

唐毅亭介绍称，公司另一只存续时间比较长的产品是乐瑞强债一号，年化收益率在16%左右。其所有运作满一年的、分过红的产品，次级部分回报率都在20%以上。

他表示，结构化产品和管理型产品，各有优势，市场需求都非常大。当有系统性市场机会时，管理型产品资产管理需求会很少，此时就是结构化产品的机会，此时次级收益率高，也便于公司后期操作。

**今年债券风险增加**

展望2013年的投资机会，唐毅亭认为，经济整体温和复苏，美元走强，四季度之前通胀压力或都不会明显上涨，债券压力或也不会太大。当前债券收益率水平偏低，此经济大背景下，债券类产品性价比没先前那么好，不利因素在趋增；权益类资产，虽然未见得会出现系统性机会，但表现一定会大大好于去年。

据此，他提出的交易策略是减少债券风险敞口，具体表现为缩短债券久期等。卖出长债获得的资本利得，加上沽出后买入短债的持有收益，保证了产品年化收益8%左右无虞。

其判断今年经济整体复苏的概率非常大，原因一是市场整体融资增速比较快，通常经济滞后会表现，二是历史经验表明，历届换届年宏观经济都会处在一个发展比较快的阶段当中。

市场当前波动相对有限，路透访问的众多市场机构倾向于持券赚利差策略。唐毅亭指出，在市场重要转折点，一致预期下市场的风险会变大。因为持续买券意味着机构的整体仓位情况会比较高，一旦市场出现系统性的变化，交易对手较难寻觅，这对风险承受能力较弱的债券私募机构是难以逃避的。

唐毅亭认为，相较于公募基金，债券私募基金基于政策和创新方面的优势，更加懂得客户的需求，进而能全心全意帮助客户获取持续稳定的投资回报。

乐瑞资产当前的主要客户群是银行理财户。他们的诉求更多地集中在满足理财客户的收益要求，把自己的理财规模做大，而这些需求，都会传递至资产管理人，并客观决定这个行业的生态。

**债券私募的蓝海**

“我觉得，相较（公募基金）我们在满足客户需求方面会做得更好...因为我能从客户的角度来想问题，”唐毅亭称，“主要是团队的区别...如果公募你能做到管理层相当稳定，激励机制到位，经过多年的培养，你一样的，业绩会非常好。”

唐毅亭提及的一个故事令作者印象深刻。跟他们合作的信托渠道，曾屡次向其抱怨他们交易员与其他公司在留头寸方面的差别，别家留头寸都是500万以上的级别，而乐瑞多在10万元以内，其余资金都被拿出去投资产了。这是其与信托磨合最困难的地方，但也是乐瑞坚持的地方。

“客户委托你的钱，你待在账上，才零点几的收益啊！你是做债券，本身收益就不高，你不从这些地方把工作尽善尽美搞好，从什么地方？每个侧面，都是这种团队、这种氛围带起来的，”唐毅亭称。

当然，对于债券私募基金来说，也有发展受限之处。唐毅亭表示，私募债券基金创业初期最大的问题是信誉度的问题，客户给予信任是需要一个过程的。

至于如何累计信任,他体会到了两点经验，一是尽量把自身透明化、阳光化，让客户降低识别公司的成本；二是坚持把投资做好，让机构投资者客户逐步认识到这个投资管理者的价值。

这种思路也体现在了他们最初的产品设计上，他们最早的产品--长安稳健二号就是结构化产品，次级资金是乐瑞自己募集的，真金白银放在那给客户以信心。“亏是先亏我的，赚是先赚你（客户）的，这就可以取信于他（客户）。”随着信誉度的提高，客户也会将管理型产品交给私募打理。

以乐瑞资产为代表的债券私募业的蓬勃发展，无疑也在更大纬度助力着整个公募行业的进步。比如最近部分基金子公司成立时即推出股权激励计划，就是私募行业对行业业态的推动之一。债券私募业供给有限，相互间竞争较弱。

在专访的过程中，可以感受到唐毅亭作为国内债市第一代投资人、债券私募行业领先者对于监管层近期推进改革的欣赏。2011年，他初入私募时预计，未来三到五年私募基金能够公募化或纳入监管，从目前的情况看，这些也许很快就可以实现。

以债券私募蓝海为代表的泛资产管理时代已经到来，较之渠道和平台，资产管理人自身的素养正变得越来越重要。

PIMCO(太平洋投资管理公司)是全球最大债券基金，由“债券之王”比尔-葛罗斯创建。“我们心目中的英雄肯定是PMICO啦！我们不一定会有能力做那么大，”唐毅亭说，但他们以PIMCO过去30多年的平均投资回报率为标杆，也将自身年化收益目标定在了8%左右。（完）