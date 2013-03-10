日韩经济指标预测--3月11日-3月18日****

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透3月11日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 3月11日当周 3月10日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本机械订单(较前月) 1月 -2.0% +2.8% (较上年同期) -0.8% -3.4% 3月11日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本企业商品物价指数(较前月) 2月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -0.1% -0.2% 2350 日本大型制造业景气判断指数(BSI) 第一季 -- 负10.3 3月12日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本消费者信心指数 2月 -- 43.3 2100 韩国出口物价(较上年同期) 2月 -- -8.1% 进口物价(较上年同期) -- -10.6% 2300 韩国失业率 2月 -- 3.2% 3月13日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国L货币供应额(较上年同期) 1月 -- +8.0% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超8,854 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超2,696 3月14日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 韩国央行公布基准利率 3月 -- 2.75% 0430 日本工业产出 1月修正值 -- +1.0% 产能利用指数(较上月) 1月 -- +2.9% 3月15日(五) 暂无重要经济数据公布 3月18日当周 3月17日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- +0.2% (较上年同期) -- -1.6% 3月18日(一) 暂无重要经济数据公布 (完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。