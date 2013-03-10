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亚洲 | 2013年 3月 11日 星期一 06:25 BJT

《日本重要政经日程》--3月11日

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月10日(日)

2350 - 1月机械订单

3月11日(一)

-- - 2011年海啸及核危机两周年纪念

-- - 日本央行审议委员石田浩二在日本东部城市宇都宫向商界领袖发表讲话

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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香港重要政经日程

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(编译 王兴亚; 审校 张涛)
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