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货币新闻 | 2013年 3月 11日 星期一 06:44 BJT

《美国重要政经日程》--3月11日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1500 - 农业部公布一周美国谷物及油籽出口检验报告

1500 - 财政部宣布四周期国库券每周例行标售

1530 - 财政部每周例行标售三个月及六个月期国库券

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 王兴亚; 审校 张涛)
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