澳新经济指标预测--3月11日-3月18日****

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透3月11日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 3月11日当周 3月11日(一) 暂无重要经济数据公布 3月12日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 2月 -- 负2.0 企业信心指数 -- 正3 2145 新西兰食品价格指数 2月 -- +1.9% 3月12-13日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 澳洲WESTPAC-MI消费者信心指数 3月 -- +7.7% 3月13日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲房屋融资 1月 持平 -1.5% 投资性房屋融资 -- -2.4% 2000 新西兰央行利率决议 2.50% 2.50% 3月14日（四） GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲就业人数(万人) 2月 增加0.9 增加1.04 全职就业人数(万人) -- 减少0.98 就业参与率 65.0% 65.0% 失业率 5.5% 5.4% 0200 外资持有新西兰公债比重 2月 -- 64.8% 3月15日(五) 暂无重要经济数据公布 3月18日当周 3月18日(一) 暂无重要经济数据公布 (完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。