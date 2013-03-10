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亚洲 | 2013年 3月 11日 星期一 06:37 BJT

全球外汇市场3月11日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月10日(日)

2350 - 日本1月机械订单

3月11日(一)

-- - 国际清算银行会议

0700 - 德国1月贸易收支

0745 - 法国1月工业生产

0815 - 瑞士1月零售销售

0900 - 意大利第四季国内生产总值(GDP)终值

1400 - 美国2月就业趋势指数

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 王兴亚; 审校 张涛)
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