美国与加拿大经济指标预测--3月11日－3月18日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： * 3月11日当周 3月11日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1400 美国就业指数 2月 -- 109.4 3月12日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1130 美国NFIB小企业信心指数 2月 -- 88.90 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月9日当周 -- +0.2% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月9日当 -- +2.2% 周 1800 美国联邦预算(亿美元) 2月 赤字2,050 盈余30 3月13日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款指数 3月8日当周 -- 864.1 再融资指数 -- 4,712.4 1230 美国进口物价(较前月) 2月 +0.5% +0.6% 出口物价(较前月) +0.3% +0.3% 1230 美国零售销售(较前月) 2月 +0.5% +0.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% +0.2% 1400 美国企业库存(较前月) 1月 +0.4% +0.1% 3月14日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大产能利用率 第四季 80.7% 80.9% 1230 美国经常帐(亿美元) 第四季 赤字1,126 赤字1,075 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月9日当周 35 34 初请失业金人数四周均值(万人) -- 34.875 续请失业金人数(万人) 3月2日当 310 309.4 周 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.7% +0.2% (较上年同期) 1.7% +1.4% 扣除食品与能源的核心PPI(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) 1.7% +1.8% 3月15日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.5% 持平 (较上年同期) +1.9% +1.6% 扣除食品与能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.3% (较上年同期) +2.0% +1.9% 1230 美国实质所得(较前月) 2月 +0.1% +0.1% 1300 美国整体资本净流入(亿美元) 1月 -- 净流入25 2 外资买入美国公债(亿美元) 1月 -- 299 1315 美国工业生产(较前月) 2月 +0.4% -0.1% 产能利用率 79.3% 79.1% 制造业产出 +0.3% -0.4% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月 78.0 77.6 现况指数 87.5 89.0 预期指数 68.0 70.2 1430 美国ECRI一周领先指标 3月8日当 -- 129.3 周 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 2月 -- +0.2% * 3月18日当周 3月18日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1400 美国NAHB房屋市场指数 3月 47 46 (完)