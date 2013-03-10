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市场报道 | 2013年 3月 11日 星期一 07:23 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--3月11日－3月18日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：  

     
  * 3月11日当周
    
 3月11日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1400     美国就业指数                                      2月         --       109.4
 
 3月12日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1130     美国NFIB小企业信心指数                            2月         --       88.90
 1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            3月9日当周         --       +0.2%
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)            3月9日当         --       +2.2%
                                                             周             
 1800     美国联邦预算(亿美元)                              2月  赤字2,050      盈余30
      
 3月13日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1100     美国抵押贷款指数                           3月8日当周         --       864.1
             再融资指数                                                 --     4,712.4
 1230     美国进口物价(较前月)                              2月      +0.5%       +0.6%
              出口物价(较前月)                                       +0.3%       +0.3%
 1230     美国零售销售(较前月)                              2月      +0.5%       +0.1%
             扣除汽车的零售销售(较前月)                              +0.5%       +0.2%
 1400     美国企业库存(较前月)                              1月      +0.4%       +0.1%
   
 3月14日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1230     加拿大产能利用率                               第四季      80.7%       80.9%
 1230     美国经常帐(亿美元)                             第四季  赤字1,126   赤字1,075
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)               3月9日当周         35          34
             初请失业金人数四周均值(万人)                               --      34.875
             续请失业金人数(万人)                     3月2日当         310       309.4
                                                   周                       
 1230     美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                   2月      +0.7%       +0.2%
                              (较上年同期)                            1.7%       +1.4%
             扣除食品与能源的核心PPI(较前月)                         +0.2%       +0.2%
                             (较上年同期)                             1.7%       +1.8%
    
 3月15日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1230     美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                   2月      +0.5%        持平
                              (较上年同期)                           +1.9%       +1.6%
             扣除食品与能源的核心CPI(较前月)                         +0.2%       +0.3%
                                 (较上年同期)                        +2.0%       +1.9%
 1230     美国实质所得(较前月)                              2月      +0.1%       +0.1%
 1300     美国整体资本净流入(亿美元)                        1月         --    净流入25
                                                                                     2
          外资买入美国公债(亿美元)                          1月         --         299
 1315     美国工业生产(较前月)                              2月      +0.4%       -0.1%
             产能利用率                                              79.3%       79.1%
             制造业产出                                              +0.3%       -0.4%
 1355     美国路透/密西根大学消费者信心指数                 3月       78.0        77.6
                          现况指数                                    87.5        89.0
                          预期指数                                    68.0        70.2
 1430     美国ECRI一周领先指标                        3月8日当          --       129.3
                                                   周                       
 1530     美国克利夫兰联邦储备银行CPI                       2月         --       +0.2%
 
    * 3月18日当周
    
 3月18日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1400     美国NAHB房屋市场指数                              3月         47          46
  (完)
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