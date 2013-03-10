美国与加拿大经济指标预测--3月11日－3月18日****

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： * 3月11日当周 3月11日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1400 美国就业指数 2月 -- 109.4 3月12日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1130 美国NFIB小企业信心指数 2月 -- 88.90 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月9日当周 -- +0.2% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月9日当 -- +2.2% 周 1800 美国联邦预算(亿美元) 2月 赤字2,050 盈余30 3月13日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款指数 3月8日当周 -- 864.1 再融资指数 -- 4,712.4 1230 美国进口物价(较前月) 2月 +0.5% +0.6% 出口物价(较前月) +0.3% +0.3% 1230 美国零售销售(较前月) 2月 +0.5% +0.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% +0.2% 1400 美国企业库存(较前月) 1月 +0.4% +0.1% 3月14日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大产能利用率 第四季 80.7% 80.9% 1230 美国经常帐(亿美元) 第四季 赤字1,126 赤字1,075 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月9日当周 35 34 初请失业金人数四周均值(万人) -- 34.875 续请失业金人数(万人) 3月2日当 310 309.4 周 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.7% +0.2% (较上年同期) 1.7% +1.4% 扣除食品与能源的核心PPI(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) 1.7% +1.8% 3月15日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.5% 持平 (较上年同期) +1.9% +1.6% 扣除食品与能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.3% (较上年同期) +2.0% +1.9% 1230 美国实质所得(较前月) 2月 +0.1% +0.1% 1300 美国整体资本净流入(亿美元) 1月 -- 净流入25 2 外资买入美国公债(亿美元) 1月 -- 299 1315 美国工业生产(较前月) 2月 +0.4% -0.1% 产能利用率 79.3% 79.1% 制造业产出 +0.3% -0.4% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月 78.0 77.6 现况指数 87.5 89.0 预期指数 68.0 70.2 1430 美国ECRI一周领先指标 3月8日当 -- 129.3 周 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 2月 -- +0.2% * 3月18日当周 3月18日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1400 美国NAHB房屋市场指数 3月 47 46 (完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。