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亚洲 | 2013年 3月 11日 星期一 07:34 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在亚洲早盘走软，受中国数据影响

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* 澳元/美元今日上午最低跌至1.0202美元，上周五收报1.0234

* 中国数据显示通胀上升而经济增长减弱，触发澳元跌势

* 若跌破周五低点1.0219，则下看1.0186(1.0116至1.0303这波涨势的61.8%回档位)

* 今日重点关注亚洲股市对中国方面消息的反应(完)

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