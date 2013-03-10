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亚洲 | 2013年 3月 11日 星期一 07:33 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将买超3,150万股

路透东京3月11日 - 以下为日本股市周一开市前，六家外资券商的下
单情况：
            
 日股(单位：百万
 股)
 
 买单        45.9
 卖单        14.4
 ----------------
        -
 净买        31.5
 单     
 (完)
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