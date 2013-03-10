USDA月报：美国玉米和大豆库存料持稳，小麦库存或上升

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透华盛顿3月8日 - 美国农业部的月度美国和全球谷物报告没有特别出人意料的内容，美国玉米和大豆库存预期维持紧张，但比一个月以前上调小麦库存预估。
美国农业部称，干旱将令阿根廷大豆和玉米产量下降。对其大豆产量的预期下调3%至5,150万吨，玉米产量预估下调2%至2,650万吨。分析师原本预期调降幅度会略大。
美国大豆期末库存料为1.25亿蒲式耳，为九年来最低，玉米期末库存料也较前月持稳在6.32亿蒲式耳，为17年来最低。
农业部将玉米出口预估调降7,500万蒲式耳，但表示牛肉和禽肉生产扩大将增加对饲料用玉米需求上升。
巴西大豆产量料达创纪录的8,350万吨。美国农业部维持预估，尽管巴西预测机构本周将其预估调降至8,210万吨。
美国农业部还将全球小麦期末库存上调1%或150万吨，因印度、美国和伊朗库存增加。全球大豆期末库存将略微上升至6,021万吨，玉米库存料下降50万吨至1.1748亿吨。
全球小麦和大豆库存预估超过交易员的预期，玉米预估则略低于交易员的预期。
美国农业部还预计，若天气和单产情况正常，则玉米和大豆产量将创纪录高位。(完) (编译 李爽; 审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。