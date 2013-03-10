USDA月报：美国玉米和大豆库存料持稳，小麦库存或上升

路透华盛顿3月8日 - 美国农业部的月度美国和全球谷物报告没有特别出人意料的内容，美国玉米和大豆库存预期维持紧张，但比一个月以前上调小麦库存预估。

美国农业部称，干旱将令阿根廷大豆和玉米产量下降。对其大豆产量的预期下调3%至5,150万吨，玉米产量预估下调2%至2,650万吨。分析师原本预期调降幅度会略大。

美国大豆期末库存料为1.25亿蒲式耳，为九年来最低，玉米期末库存料也较前月持稳在6.32亿蒲式耳，为17年来最低。

农业部将玉米出口预估调降7,500万蒲式耳，但表示牛肉和禽肉生产扩大将增加对饲料用玉米需求上升。

巴西大豆产量料达创纪录的8,350万吨。美国农业部维持预估，尽管巴西预测机构本周将其预估调降至8,210万吨。

美国农业部还将全球小麦期末库存上调1%或150万吨，因印度、美国和伊朗库存增加。全球大豆期末库存将略微上升至6,021万吨，玉米库存料下降50万吨至1.1748亿吨。

全球小麦和大豆库存预估超过交易员的预期，玉米预估则略低于交易员的预期。