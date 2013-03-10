《独家新闻》委内瑞拉在代总统领导下将维持现有石油行业框架--拉米雷斯

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透加拉加斯3月8日 - 委内瑞拉能源和石油部长拉米雷斯周五表示，在代总统马杜罗(Nicolas Maduro)领导下，该国将维持现行的石油业税收及法律框架，旨在打消总统查韦斯逝世后外国投资者的疑虑。
拉米雷斯对路透记者称，委内瑞拉在下次石油输出国组织(OPEC)会议上将持续推动每桶100美元的最低油价，他还预计查韦斯逝世不会推升原油价格。
“税收及法律框架是由查韦斯总统明确设定的，”拉米雷斯说。马杜罗周五正式就任代总统，总统选举将在数周后进行。
“只要我们的政府存在且人民继续执政，我们的石油政策就不会改变。”
拉米雷斯表示，预计委内瑞拉今年将增产50万桶/日，总产量达到350万桶/日。
政府称目前日产量为300万桶，但许多行业专家对数据表示质疑。分析师称，该国上月的石油日产量仅为234万桶。
拉米雷斯还表示，委内瑞拉国有石油公司PDVSA在2012年投资220亿美元，预计今年投资额在250亿美元。
“石油行业一切正常。我们保证燃油供应，”拉米雷斯说，“我们将维持石油政策不变，不管是国内还是在OPEC的政策...我们将(在下次会议上)守卫每桶100美元的最低油价。”
OPEC下次会议定于5月31日在维也纳召开。(完) (编译 王兴亚; 审校 程琳)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。