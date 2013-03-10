欧洲经济指标预测--3月11日-3月18日****

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 3月11日当周 3月11日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国经季节调整出口(较前月) 1月 +0.5% +0.3% 德国经季节调整进口(较前月) +0.9% -1.3% 德国经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差157 顺差168 0745 法国工业生产 1月 持平 -0.1% 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 1月 -- +5.1% 0900 意大利GDP(较上季) 第四季终值 -0.9% -0.9% (较上年同期) -2.7% -2.7% 3月12日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0001 英国RICS房价差值 2月 负2 负4 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月终值 +0.6% +0.6% (较上年同期) +1.5% +1.5% 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.8% +0.8% (较上年同期) +1.8% +1.8% 0700 德国趸售物价(较前月) 2月 -- +0.3% (较上年同期) -- +2.3% 0745 法国经常帐(亿欧元) 1月 -- 赤字36 0900 意大利CPI(较前月) 2月终值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.9% +1.9% 意大利HICP(较前月) -0.2% -0.2% (较上年同期) +2.0% +2.0% 0930 英国工业生产(较前月) 1月 +0.1% +1.1% 英国工业生产(较上年同期) -1.1% -1.7% 英国制造业产出(较前月) 持平 +1.6% 英国制造业产出(较上年同期) -1.1% -1.5% 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 1月 逆差45 逆差42.4 英国全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差90 逆差89.0 3月13日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0630 法国非农就业人口 第四季 -- -0.20% 0745 法国HICP(较前月) 2月终值 +0.5% -0.6% (较上年同期) +1.4% +1.4% 1000 欧元区工业生产(较前月) 1月 -0.1% +0.7% (较上年同期) -2.2% -2.4% 3月14日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1000 欧元区就业人口(较上季) 第四季 -- -0.2% (较上年同期) -- -0.7% 3月15日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 2月 -- -0.1% 生产者/进口物价(较上年同期) -- +0.8% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 2月终值 +0.4% -1.0% (较上年同期) +1.8% +1.8% 1000 欧元区劳工成本(较上年同期) 第四季 -- +2.0% 欧元区薪资(较上年同期) -- +2.0% 3月18日当周 3月18日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 1月 -- 逆差11.55 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差21.62 1000 欧元区欧盟统计局贸易收支(亿欧元) 1月 -- 顺差117 (完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。