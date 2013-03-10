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市场报道 | 2013年 3月 11日 星期一 07:59 BJT

****欧洲经济指标预测--3月11日-3月18日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    
    3月11日当周
                       
 3月11日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值
 0700     德国经季节调整出口(较前月)                   1月        +0.5%       +0.3%
          德国经季节调整进口(较前月)                              +0.9%       -1.3%
          德国经季节调整贸易收支(亿欧元)                         顺差157     顺差168
 0745     法国工业生产                                 1月         持平       -0.1%
 0815     瑞士零售销售(较上年同期)                     1月          --        +5.1%
 0900     意大利GDP(较上季)                        第四季终值     -0.9%       -0.9%
                   (较上年同期)                                   -2.7%       -2.7%
        
 3月12日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值
 0001     英国RICS房价差值                             2月         负2         负4
 0700     德国消费者物价指数(CPI)(较前月)            2月终值      +0.6%       +0.6%
                              (较上年同期)                        +1.5%       +1.5%
          德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                    +0.8%       +0.8%
                               (较上年同期)                       +1.8%       +1.8%
 0700     德国趸售物价(较前月)                          2月         --        +0.3%
                    (较上年同期)                                    --        +2.3%
 0745     法国经常帐(亿欧元)                           1月          --       赤字36
 0900     意大利CPI(较前月)                          2月终值      +0.1%       +0.1%
                  (较上年同期)                                    +1.9%       +1.9%
          意大利HICP(较前月)                                      -0.2%       -0.2%
                   (较上年同期)                                   +2.0%       +2.0%
 0930     英国工业生产(较前月)                         1月        +0.1%       +1.1%
          英国工业生产(较上年同期)                                -1.1%       -1.7%
          英国制造业产出(较前月)                                   持平       +1.6%
          英国制造业产出(较上年同期)                              -1.1%       -1.5%
 0930     英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)             1月        逆差45    逆差42.4
          英国全球商品贸易收支(亿英镑)                            逆差90    逆差89.0
   
 3月13日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值
 0630     法国非农就业人口                           第四季         --       -0.20%
 0745     法国HICP(较前月)                           2月终值      +0.5%       -0.6%
                  (较上年同期)                                    +1.4%       +1.4%
 1000     欧元区工业生产(较前月)                       1月        -0.1%       +0.7%
                      (较上年同期)                                -2.2%       -2.4%
   
 3月14日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值
 1000     欧元区就业人口(较上季)                     第四季         --        -0.2%
                      (较上年同期)                                  --        -0.7%
    
 3月15日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值
 0815     瑞士生产者/进口物价(较前月)                  2月          --        -0.1%
             生产者/进口物价(较上年同期)                            --        +0.8%
 1000     欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月)     2月终值      +0.4%       -1.0%
                                    (较上年同期)                  +1.8%       +1.8%
 1000     欧元区劳工成本(较上年同期)                 第四季         --        +2.0%
          欧元区薪资(较上年同期)                                    --        +2.0%
    
    3月18日当周
       
 3月18日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值
 0900     意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                 1月          --      逆差11.55
               全球贸易收支(亿欧元)                                 --      顺差21.62
 1000     欧元区欧盟统计局贸易收支(亿欧元)             1月          --        顺差117
    
    (完)
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