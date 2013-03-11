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亚洲 | 2013年 3月 11日 星期一 08:11 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月11日

路透香港3月11日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股上周五收市价的比较。(1美元=7.7562港元<
 HKD=>)
 
 美股道琼工业指数＜.DJI＞上周五收高67.58点或0.47%，报14,397.07点。道指再次触及收盘新高，
 因美国2月非农就业岗位增幅高于最乐观的预估。 
 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       193.270    1.45      24756            14.990      -0.06
 中国铝业                      10.670    0.66      30644             3.310       1.23
 中国移动                      54.650    1.37     150619            84.775       0.68
 中国人寿                      45.410    2.16      40459            23.481       0.78
 中石油                       139.210    1.05      16933            10.797      -0.02
 中石化                       116.080    1.38      14290             9.003       0.48
 汇丰控股                      54.870    1.40     281555            85.117       0.20
 中电信                        53.340    0.91      11600             4.137       0.17
 中国联通                      14.530    1.89     224832            11.270      -0.27
 兖州煤业                      15.300    2.41      41878            11.867       1.60
 华能国际                      40.680   -1.83      30902             7.888       0.74
 南方航空                      28.820    1.12       2530             4.471       0.69
 东方航空                      21.540    0.47        975             1.671     -50.28
 中芯国际                       2.910   -1.69      22061             0.451      -1.8(完)

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