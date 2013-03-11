《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月11日

《香港报摘》--信报4月6日
--内地清明节假期期间爆出河北省雄安新区发展大计，昨日恢复交易的沪港通及深港通涌现大量北水买盘，加上尾市传出养老金基金等内地保险资金扫货，令港股成交再突破千亿港元，恒指收市重上24,400点关。
路透香港3月11日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股上周五收市价的比较。(1美元=7.7562港元< HKD=>) 美股道琼工业指数＜.DJI＞上周五收高67.58点或0.47%，报14,397.07点。道指再次触及收盘新高， 因美国2月非农就业岗位增幅高于最乐观的预估。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 193.270 1.45 24756 14.990 -0.06 中国铝业 10.670 0.66 30644 3.310 1.23 中国移动 54.650 1.37 150619 84.775 0.68 中国人寿 45.410 2.16 40459 23.481 0.78 中石油 139.210 1.05 16933 10.797 -0.02 中石化 116.080 1.38 14290 9.003 0.48 汇丰控股 54.870 1.40 281555 85.117 0.20 中电信 53.340 0.91 11600 4.137 0.17 中国联通 14.530 1.89 224832 11.270 -0.27 兖州煤业 15.300 2.41 41878 11.867 1.60 华能国际 40.680 -1.83 30902 7.888 0.74 南方航空 28.820 1.12 2530 4.471 0.69 东方航空 21.540 0.47 975 1.671 -50.28 中芯国际 2.910 -1.69 22061 0.451 -1.8(完)
--内地清明节假期期间爆出河北省雄安新区发展大计，昨日恢复交易的沪港通及深港通涌现大量北水买盘，加上尾市传出养老金基金等内地保险资金扫货，令港股成交再突破千亿港元，恒指收市重上24,400点关。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7691港元) 美股道琼工业指数周三收低41.09点，或0.2%，报20,648.15点 。因美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示可能今年开始改变债券投资政 策。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 121.170 -0.23 22297 9.414 -0.07
路透上海4月6日 - 中国三大通信运营商之一的中国联合网络通信股份有限公司周四公告称，已接到控股股东中国联合网络通信集团通知，联通集团正在筹划并推进开展与混合所有制改革相关的重大事项，该事项拟以本公司为平台，可能涉及公司股份变动事宜。