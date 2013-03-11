《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月11日

路透香港3月11日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股上周五收市价的比较。(1美元=7.7562港元< HKD=>) 美股道琼工业指数＜.DJI＞上周五收高67.58点或0.47%，报14,397.07点。道指再次触及收盘新高， 因美国2月非农就业岗位增幅高于最乐观的预估。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 193.270 1.45 24756 14.990 -0.06 中国铝业 10.670 0.66 30644 3.310 1.23 中国移动 54.650 1.37 150619 84.775 0.68 中国人寿 45.410 2.16 40459 23.481 0.78 中石油 139.210 1.05 16933 10.797 -0.02 中石化 116.080 1.38 14290 9.003 0.48 汇丰控股 54.870 1.40 281555 85.117 0.20 中电信 53.340 0.91 11600 4.137 0.17 中国联通 14.530 1.89 224832 11.270 -0.27 兖州煤业 15.300 2.41 41878 11.867 1.60 华能国际 40.680 -1.83 30902 7.888 0.74 南方航空 28.820 1.12 2530 4.471 0.69 东方航空 21.540 0.47 975 1.671 -50.28 中芯国际 2.910 -1.69 22061 0.451 -1.8(完)