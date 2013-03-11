美国政经：奥巴马在减赤争议中态度缓和，强调与国会合作谋求共识

英国经济：央行MPC委员弗利葛称消费已见放缓，需谨慎对待利率问题
路透4月5日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛周三表示， 英国已出现消费放缓，而且情况可能恶化，凸显出在利率问题上有必要保 持谨慎。
路透华盛顿3月9日 - 美国总统奥巴马在一周电台讲话中对美国民众表示，他正在寻找妥协办法，以求未来数月结束围绕减持问题持续两年的府会之争。他承诺将努力与国会议员谋求共识。
奥巴马此次讲话论调较近几周有所转变，之前他严厉指责共和党要为850亿美元自动减支计划生效负责，而这次他强调了自己如何在与国会议员合作。
奥巴马本周展开魅力攻势，与美国众议院预算委员会主席莱恩(Paul Ryan)以及许多共和党参议员共进午宴。
奥巴马称与参议员们进行了“公开而坦诚的对话”，他计划下周继续进行此类会见。(完) (编译 程琳; 审校 李爽)
路透4月5日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛周三表示， 英国已出现消费放缓，而且情况可能恶化，凸显出在利率问题上有必要保 持谨慎。
* 招标品种：国开行1/3/5/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：40亿；3年：50亿元；5年：40亿元；10年：100亿 * 招标时间：1/3/5年：4月6日9:30-10:30；10年：4月6日9:30-11:10 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.45%-3.52%；3.83%-3.9%；3.94%-4.05%；3.99%-4.08% * 预测均值：3.48%；3.86%；3.97%；4.03% 路透上海4月5日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一、三、五和10年四期债。路透调查显示 ，清明小长假后现券先强后弱，一级投标热情也差强人意，市场情绪依旧偏谨慎，预计明日新债整体需求中规 中矩，短端表现料好于长端，四期债收益率预测均值分别为3.48%、3.86%、3.97%和4.03%。 “挺难判断的，最近市场变化太大，上个洗手间回来一看已经不是那个世界了。”华东一银行交易员称。 而周四的国开10年品种为新发债，这也是时隔近半年后再度
* 美联储发布会议记录后，美元扭转升势 * 美国3月ADP报告显示就业岗位增长 * 特朗普习近平会晤前，不安情绪笼罩 * 美联储有理由在今年就开始缩表-会议纪录 (新增文末收盘表格) 路透纽约4月5日 - 美元周三从三周高位回落，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新会议记录 显示，利率前景较上月美联储宣布利率决定后暗示的并未改变。 交易商还表示，尾盘出现一些对美元的获利了结，特别是对美元兑日圆货币对。 分析师称，市场对美联储称今年有理由开始缩表感到有些意外。整体而言，上述言论被视为对美元不利。 美联储在会议记录中称，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措 施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “尽管有关资产负债表的言论较预期略显鹰派，但利率前景还是符合我们之前预期的。”Commonwealth F oreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称。 “如果有