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债券 | 2013年 3月 11日 星期一 08:21 BJT

美国政经：奥巴马在减赤争议中态度缓和，强调与国会合作谋求共识

路透华盛顿3月9日 - 美国总统奥巴马在一周电台讲话中对美国民众表示，他正在寻找妥协办法，以求未来数月结束围绕减持问题持续两年的府会之争。他承诺将努力与国会议员谋求共识。

奥巴马此次讲话论调较近几周有所转变，之前他严厉指责共和党要为850亿美元自动减支计划生效负责，而这次他强调了自己如何在与国会议员合作。

奥巴马本周展开魅力攻势，与美国众议院预算委员会主席莱恩(Paul Ryan)以及许多共和党参议员共进午宴。

奥巴马称与参议员们进行了“公开而坦诚的对话”，他计划下周继续进行此类会见。(完) (编译 程琳; 审校 李爽)

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