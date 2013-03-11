金砖国家: 3月8日股汇市收盘纵览

路透3月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月8日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 上升0.76%，收报1,065.94点。

中国股市：沪综指周五窄幅震荡，小幅收低，周末宏观数据公布在即令多空双方均较为谨慎。分析师称，近期市场波动主要是因担忧房地产调控影响经济预期，以及通胀水平回升。若周末公布的2月CPI维持较低水平，则下周市场或有较好表现，但短线震荡格局难改。沪综指 收报2,318.611点，跌5.682点或0.24%，本周累计下跌1.73%。上海A股今日成交额为881亿元人民币，上日为1,257亿元。

香港股市：收高逾1%，两主要指数周线均上扬，美股涨势及中国出口意外劲扬，激励对成长敏感的个股。恒生指数 收高1.4%至23,092点，恒生国企指数 升1.5%。两指数周线分别上涨0.9%和1.2%。

中国汇市：人民币兑美元即期 大幅收升至逾一个半月新高，一方面受中间价亦创逾一个半月新高带动，另一方面中国2月出口增速和顺差规模均超预期，亦支撑人民币升值，不过两会（全国人大和政协会议）期间，交投情绪相对谨慎，呈窄幅波动局面。

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印度股市：触及约一个月以来最高收盘水准，因市场对央行下调利率的预期升温助推HDFC Bank 等银行股上扬，且政府寻求增加石油补贴的消息也助能源股走强。指标BSE指数 收升1.4%或269.69点，收报19,683.23点，为2月2日以来最高收位。本周该指数收高4%，为今年内最大单周涨幅。NSE指数 涨1.41%或82.40点，报5,945.70点，本周扬升3.95%。

印度汇市：印度卢比兑美元连升第三天至逾一周高位，受托管银行美元卖单和欧元 涨势提振。卢比兑美元 收报54.2850/2950，上日则报54.56/57。卢比盘中一度升至54.27的2月28日以来最高位。 ========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收高0.04%，报1,532.660点。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收低0.12%至809.88点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 微跌0.23%报30.7775卢布，卢布兑欧元 下跌0.6%，报39.9600卢布。 ========================================================================================

巴西股市：圣保罗交易所Bovespa指数 收低0.7%至58,432.75点。

巴西汇市：雷亚尔上扬至10个月高点，因市场押注高于预期的通胀率会迫使央行收紧政策，提升以雷亚尔计价资产的吸引力。雷亚尔兑美元 收报1.9455雷亚尔，较周四上涨0.7%。今年迄今已经上涨5%，因投资者押注央行乐见本币走强，以降低进口商品成本，从而达到抑制通胀的目的。

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南非股市：收平，Aspen Pharmacare 的涨势遭Gold Fields 和英美资源集团 等矿业权重股跌势所抵消。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收低0.07%至36,168.65点。综合指数 亦上升0.03%至40,732.81点。