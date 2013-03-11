《香港报摘》--其他报纸重要消息3月11日

* 明报

--机场管理局总裁许汉忠表示，有关兴建本港机场第三条跑道的环评报告将于今年底呈交环保署，若通过便可于2014年交立法会申请拨款，有望在2015年动工。

--去年备受瞩目的中国燃气 收购战，以新奥能源 放弃，原合作伙伴中石化 单方面改与中国燃气合作为告终。新奥能源董事局主席王玉锁直言没有因收购失败而感到不忿。 * 星岛日报

--综合市场消息，二手市场交投继续冰封，20大屋苑过去两天仅录10宗成交，较上周同期12宗更少。大型屋苑鰂鱼涌太古城及鸭脷洲海怡半岛本月至今仍未录得成交。

--长实 地产投资董事黄思聪表示，长沙湾新楼盘的减价行动旨在响应政府，以及协助有意置业上车和换楼人士入市，希望为炽热楼市降温，故相信是次减价行动对后市影响不大。

--据悉，南华早报 看中了香港的户外媒体广告市场，计画伙拍户外媒体公司Focus Media ，洽商收购于香港多个黄金地段拥有户外广告牌的权威广告(Convey)。 * 苹果日报

--消息指，比亚迪 最快于4月尾向香港供应90部中国产电动的士「e6」，为增加吸引力，比亚迪更已自资在多个领汇 停车场建充电站。

--瑞典时装品牌H&M 刚以约66万港元租用尖沙嘴加连威老道信基这商业中心地下连一楼合共逾5,000方尺舖位，租金升近9成。 * 东方日报

--消息透露，香港交易所 关注独立财务顾问的独立性，与市场进行非正式谘询时，曾初步讨论是否可以限制上市公司多次委任相同独立财顾，以及是否需要检讨独立财顾的要求等，藉此加强保障小股东利益。

--交易平台商Liquidnet亚太区行政总裁Lee Porter认为，「黑池」能有效改善市场效率，服务零售投资者的比例，不会比机构投资者少，强调「黑池」没有涉及操控价格或有不能说的秘密。

--浩沙国际 去年底止年度盈利按年增逾20%。主席兼执董施洪流对今年业绩仍乐观，认为集团成长势头仍存在，并看好产品及市场前景，今年6月份将推新品牌抢占市场。 * 文汇报

--周大福珠宝 中国营运管理中心业务战略办公厅高级经理陈继恒认为，互联网是未来的趋势，但对于奢侈品来说，市场规模却不会很大。 * 大公报

--联想 主席兼首席执行官杨元庆表示，公司于内地的市占率已很高，达35%，并有意继续增加。

--中证监批准居内地的港澳台人士下月起可开设A股帐户投资。汇丰 亚太区行政总裁王冬胜、中银香港 总裁和广北及工商银行 行长杨凯生均对政策感正面。(完)