《人民币汇率分析》均衡汇率取决于中间价市场化改革

* 均衡汇率谁知道？政府和市场互指对方

* 应推进汇率形成机制市场化改革

* 加快中间价改革利大于弊

* 单纯扩大波幅标本难治

* 需要多种配套齐头并进

作者 李然

路透北京3月11日 - 谁才能决定人民币汇率的均衡点？这依然是今年“两会”热点话题。政府说,只有市场知道；市场则说，得猜监管层的心思。

市场这厢冀望加速汇率形成机制改革,从淡化甚至取消中间价入手；政府在则认为在尽量减弱干预下，市场供求应起到更大效用。

中国央行副行长、外汇管理局局长易纲在两会期间，一方面表示人民币汇率 已经离均衡点很近，另一方面却又说具体均衡点在哪谁也不知道，“只有市场知道。”

交易人士则认为，目前“有管理”的人民币汇率形成机制，极大成分上仍受监管层在价格(中间价 )和数量(央行买卖外汇并形成外汇占款)两方面的指引和干预，市场很难根据自身供需来形成汇率。

“只有把中间价的作用弱化了，把干预行为取消了，市场自己交易出来的才是真正均衡的价格。”招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮说。

他认为，按目前的汇率机制我们是得不出均衡汇率的，因为价格毕竟不是市场交易出来、而是在官方干预下得到的价格，不能看成是均衡汇率

好在易纲的下一句话表达了类似含义：“每天市场供求都有变化，所以均衡点也是随之变动的，所以人民币汇率方向应该是变化的、富有弹性的。”他还表示，今年将沿着这个方向改革开放，汇率将更加均衡、富有弹性，会基本稳定。

监管层与市场人士斗智的游戏难以解答均衡点之迷。总结各方推测人民币汇率改革方向，最可行的一个路径是：让中间价更多与前一交易日收盘价挂钩、甚至取消中间价，有利于理顺价格形成机制，在即期和远期外汇市场按照供需形成正常的汇率和预期。

同时，可以在推进改革初期通过一定的数量干预，来避免汇率出现大的起落。

目前中国实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。外汇交易中心每天把做市商报价去掉最高和最低报价后加权取平均数，得到当日人民币兑美元汇率中间价，权重由中国外汇交易中心根据报价方在银行间外汇市场的交易量及报价情况等指标综合确定。不过该权重并不公开。

**给价格形成机制松绑**

市场对于中间价改革的呼声由来已久，不过至今改革动作不多。但无论是小步走还是大步走，都是向着“市场供求为基础”这个方向前进。

中国全国人大财经委副主任委员吴晓灵在两会间隙也对记者说，人民币汇率改革不是在水平、数量上，而是在于汇率的形成机制上。

上海一股份行资深外汇交易员表示，当前比较希望先改革中间价机制，但价格还维持目前这个区间一段时间。“机制先改是先取消价格上的一个引导，量上可以先维持一段时间的干预。”

他认为，从逻辑上讲两者之间并没有必然的因果关系，不意味着有中间价的改革就必然导致市场价格的大幅波动，因此改革越早越好。不过也要防止中间价放开后，市场在自发形成价格时出现短期大幅波动，因此需要一段时间的数量干预。

刘东亮进一步指出，如果汇率形成机制不向市场化转变，即使真的达到了均衡汇率，市场也无法从汇率变化上得到信号。其后果就是导致交易行为建立在猜测政策的基础上，并在中长期内呈现单边市场。

刘东亮以去年下半年以来市况为例称，因为中间价总是表现得很强，大家的猜测就是主管部门希望它升值，“那我肯定不会卖人民币了，我只会买它，表现出来就是中间价和即期汇率互相推动，越走越强，处于一个升值的趋势里。”

中国央行去年致力于减少市场数量型干预，一定程度上取得“藏汇于民”和平衡国际收支的效果。通过限制汇率自发波动，同时又不及时满足流动性需求，会对市场结购汇需求造成压抑。在国内外货币政策和流动性条件出现变化时，又会加大干预成本，需求爆发时的惯性还会放大市场冲击。

**单纯扩大波幅标本难治**

上述改革思路与此前诸多学者所提出的进一步扩大人民币日间波幅有本质区别。后者认为，在维持当前中间价机制的前提下，可以进一步扩大人民币兑美元汇率上下1%日内波幅限制，以进一步放开市场在价格形成中起到的作用。

中国社会科学院学部委员余永定在参加两会时称，在推进汇改方面，中国今年可能进一步扩大人民币汇率日涨跌幅限制，有望从1%扩大到3%、或者5%、甚至是7%。

但有市场人士指出，由于人民币日内波幅是指汇率相对于中间价、而非常规相对于上日收盘价的最大波动幅度，其含义本身就与国际通行的概念不同，中间价机制不做改革的前提下讨论扩大波幅意义不大，难以根除人民币外汇市场产生的一些弊病。

前述外汇交易员表示，把中间价上下1%加在一起，日内人民币汇率的波动幅度其实已经达到2%，“如果中间价是上一天的收盘价的话，上下1%还不够吗？肯定是够的，没有一个主要货币它的汇率是在当天超过2%的。除非是在政治经济的意外情况下出现暴跌暴涨。”

作为政府官员，易纲和吴晓灵在波幅问题上，也不约而同表示当前1%波幅已经够用。易纲在回应记者问及下一步汇改方向和是否考虑扩大波幅时，反复强调“目前的波幅区间是合适的。”

此前中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员张斌和何帆发表文章建议，保持人民币兑美元汇率每日上下1%波幅限制，并明确宣布人民币汇率波幅实施年度波幅上下限管理,每年上下波动幅度不超过7.5%，在此范围内，人民币汇率完全由市场供求自发决定。

2012年4月，中国央行宣布，银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由千分之五扩大至百分之一，每日银行间即期外汇市场人民币兑美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑美元中间价上下百分之一的幅度内浮动。

**尽快改革利大于弊**

中国的汇改自2005年以来不断推进，不过境内人民币外汇市场很大程度上还是一个独立王国。这也使得近期外国“货币战”甚嚣尘上之时，人民币还得以大体保持平稳。这是以资本项不开放和汇率干预手段，人为分割出境内外两种外币流动性和利率环境所造成的。

“现在世界经济有那么多不确定的情况下，保持汇率的适当稳定对中国经济，世界经济都是有利的。”吴晓灵称。

不过当前制度的弊端也很明显，即汇率的价格发现功能失真，导致境内银行和企业资源错配。银行交易员对此深有感触，每天的必做功课就包括猜测中间价走势及对央行盘中干预等风险进行研判，这样的交易颇有些与央行对赌的成分。

一旦人民币汇率更加市场化，亦能减小外来的升值压力。 从目前美国对于人民币汇率的关切似乎下降即可窥知一二。

不仅如此，由于香港离岸人民币市场CNH完全自由交易，与国内受管理的CNY形成两种价格，成为一些外贸企业的套利渠道。这甚至有可能扭曲相关经济数据。

中国沿海大城厦门市某外贸企业财务人士对路透表示，中国2月出口之强劲超出预期，不过还是对其实际情况有所怀疑，其原因即与国内结汇价格比CNH的购汇价高而产生套利行为有关。“我自己感觉虽然目前出口情况有所好转，但海关的出口额有一部分虚增的、套利原因虚报的进出口额。这也会影响我们对人民币走势的预判。”

海关网站公布的数据显示，从进出口主要国别地区来看，今年头两月香港地区出口总额累计同比增长高达60.9%名列前茅，远高于同期全国出口23.6%增幅。期间多数时间CNH 较CNY汇率更强，差距最大时高达400个点子。

不过，汇率市场化也必须与一系列配套政策协同推进。中国国务院在向“两会”提交的政府工作报告中称，2013年将稳步推进人民币汇率、利率市场化改革，扩大人民币跨境使用。

此外银行人士也指出，企业对于人民币外汇市场的认识也必须加快走出从前单边升值时养成的习惯--即把外汇市场当成盈利场所，而非通过分析市场、理性安排本外币资金及对冲汇率风险的工具。

短期内直接去掉汇率制度“有管理”的三字定语尚不现实。“如果去掉相当于你汇率就自由化了，这个只能说是我们的目标嘛，不是明天就要做到。‘有管理’会维持相当一段时间。”前述外汇交易主管说。 (完)

(北京记者站对此文有贡献)