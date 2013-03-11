港报财经评论：财富效应炒高美股--信报3月11日

财富效应炒高美股/ 习广思

新高再新高，道指再创历史新高，标普500指数距离2007年高位还差25点或1.6%。美股能否再创新高？近期资金流由新兴市场流出，转炒三个目标市场，包括日股、美股及东南亚股市。热钱炒作不会无因，日股显然是炒央行放水；而东南亚股市则是追求增长，现阶段的东盟各国正取代中国成为世界工厂；那美股又炒什么呢？讲股前先讲债！美股创新高这两三日，十年期美债息出现异动，重上2厘水平。更重要的是，两个企债市场的背驰情况，投资级别企债价格因国债孳息上升而下跌，但垃圾债券价格却上升。两个债券ETF的表现一目了然，HYG跟随股市重上50天线，但LQD失守50天线连跌四日。债市的讯号明显告诉市场，美国楼市及经济复苏加强，消费者信心亦有上升。

另一个债市讯号是债王转变态度。债王对美国经济增长态度都是淡中之淡，尽管债王认为，就算美国失业率有改善，联储局亦难改变放水大方向；不过，上周五就业报告公布后，加上上周几项楼市数据，债王大幅调整美国今年经济预测，由去年12月预期的1.25%-1.75%，调高至3%。债王表示，楼市复苏是推动美国经济好转的主要动力，而美国名义增长更可达到5%。债王这番言论，实实在在是淡友转变态度，即使未算是全面转趋乐观，但亦算是市场主流意见，已偏向乐观预期了。美股新高，或债市近日异动，都反映市场对美国经济转趋乐观，财政悬崖及自动削赤等隐忧再成为市场一掠而过的噪音。

三个月前，即去年底时候，美国楼市开始有见底回升迹象，但终究没有人敢肯定楼市是真回稳，抑或是假回稳，再说，QE3才推出没多久，整体经济仍是偏弱居多。然而，较乐观的经济师指出，2013年的主题是楼市复苏，带动财富效应，理由是房产占美国家庭总资产约30%，在家庭财富中之中，比任何金融资产都重要；故此，当楼价回升时将可以制造财富效应，并扩散至消费领域。财富效应具有滞后性，起码需要6个月才见到反应。不过，近期经济数据改善，在许多经济济师眼中，财富效应已开始出现，亦较预期来得早一点。(B01)

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三货币决定美元走势/ 苏子

美元近期的强势主要受惠大量资金炒作美国经济将继续好转，因此上周五美国公布最新的就业报告后，令美元再次受到追捧的现象便变得十分合情合理，不少投资者亦开始习惯了美元与美股一同上升、不再背驰的走势模式，故相信，本周美元能否再升，要看看美国本周三及五分别公布的2月零售额报告及工业产值和通胀等数据。本周美国所公布的经济数据，其实可以令市场预先炒作下周二及三联储局的议息结果。如数据结果令市场相信联储局下周较大机会发表较为软化的货币政策言论，市场不再担心退市的问题，预料数据公布后美元及美股有可能再次出现背驰的情况，令美元较大机会出现明显跌幅。

上周五欧洲收市后，评级机构惠誉突然把意大利的评级下调，使本来在即市走势处于反弹浪的欧罗兑美元一下子自1.3005水平暴跌至1.2965低位；然而，到美国收市时更已收复了意大利评级被下调前的跌幅。市场似乎无意利用欧债危机可能重燃的负面因素把欧罗汇价大幅推低。事实上，近期美元的强势主要由日圆、英镑和3月才开始明显转弱的瑞郎所贡献。因此，本周美元能否逆转回落，一定要看日圆、英镑及瑞郎这三大近日呈大弱势的货币能否止跌回升。

倘若上述三大货币于本周早段一直未见延续上周的大弱势，配合欧罗兑美元于今天已见企稳在小时图的200小时SMA以上波动，随后更有力突破近日发挥严峻阻力的100天SMA阻力以上收市，预料本周结束时美元将有甚高机会见顶回落(B09)