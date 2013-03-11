港报财经评论：腾讯领跑，先机在握--经济日报3月9日

腾讯领跑，先机在握/ 林瑞芬

美股周四亦再创历史新高，日、美两地股市狂牛，终令港股昨暂抛开A股牛皮包袱，反弹终回探23,000，收23,091，升1.41%；大市成交额721亿港元。周五指恒指于22,500-23,000上落似等候新方向，昨早于网站监势大阳烛突破降轨后，已有启示回补2月21日之下跌裂口区近22,300-23,250。结果，午市抽升破23,000，高见23,220，已近全补下跌裂口。虽则如此，恒指昨企回23,000保历加通道中轴回勇，但暂仍有保留，会谨慎看完下周发展再作定论。有保留的主要有以下几方面：一来是大市昨日成交额在恒指冲破23,000前都只有300多亿港元，全日计721亿港元，略嫌不足。二来，恒指高位一闪即逝，高见23,221后即回，配合近周熊证在23,000-23,200较重，周五早上计等同期指逾2,600张，不排除昨午挟升为杀熊而杀。三来，恒指跟美、日股涌涨，A股全程不跟去，都要慎防被A股再拖后腿。四来，所见领先于恒指昨创52周新高位的蓝筹未算聚焦，有公用股中电 及电能 ，但又有太古A 、旺旺 及腾讯 等。

昨天上升回补裂口，如下周不再冲是利淡，预示掉头再延调整浪。相反，回补并重上23,250属利好，显示有信心重拾升浪。从恒指周线图显示，连续两周处窄幅上落势，仍坚守支持轨22,000上；如下周掉头而回，仍处有秩序健康整固形势，仍需时间消化早前升幅。说回腾讯，于2月16日认为绩前腾讯大有机会炒起的推论，现已获证实，当时价在274.4港元，昨高见284.8港元。对该股，去年已一路看好，今年目标300港元。就即将于20日公布的2012年第4季及全年度业绩预期，交银国际及里昂刚刊报告，不妨作个参考。交银估其2012年度第4季之纯利按季增长约4%；但按年增长39%至35.6亿元人民币，全年度之纯利按季增长4%；按年增长52%。第4季业绩会不会令市场更有惊喜，交银就提到不排除社区非游戏增值服务、网络广告及电子贸易三方面的收益有超于市场预期之果。里昂发表报告估计，腾讯去年第4季料按年多赚27%至32亿元人民币。

业绩前夕，高盛亦好有勇气为腾讯发表报告，并将目标价由280港元调升至305港元。高盛认为腾讯推出微信的成功，盈利未必可短期反映在2013年之报表上。不过，此具战略性的核心支柱，将对腾讯中、长期之移动广告、移动游戏及移动电子贸易业务产生化学作用，微信之估值约每股30港元，最多可达50港元。相反，最差约10港元。里昂认为其微信注册用户超越3亿户，相信今年底会增加至4亿到5亿户。用户基础群扩大，其后渗透手机游戏，令微信产生盈利。(B04)

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板块呈异动，煤炭股可炒/ 余少文

外围造好带动中资股显着反弹，国企指数可以上试11,700点，惟反弹而成交未见配合，加上国企沽空增加，小心目前只是反弹而非新升浪开始。至于资金短线流向煤炭股，随大市反弹，炒落后股时间又到。中国内地股市昨日偏软，上证综合指数跌0.24%，但外围走高带动中资股上扬，国企指数在内银股带动下升172点或1.5%，收11,484点，成交额回升至145亿港元，近期一些热炒的板块个别发展，资金亦追捧落后的煤炭股。而红筹指数则升59点或1.3%，收4,558点，成交额60亿港元。虽然国指上扬，但维持国指过去两周回升只是反弹的看法，即目前是由2月高位12,354点下跌1,314点后的反弹，亦指11,500点和11,700点为反弹阻力位，国指昨日已升至11,500点，但50天平均线降至11,724点，跟下一个目标11,700点相近，这水平有颇大阻力。

即使国指可以升越50天平均线，下一个阻力会是2月初下跌裂口12,116点至11,953点，所以反弹是障碍重重。其实，国指昨日成交额虽回升，但仍少于过去十日平均值148亿港元，加上国企近期沽空额未见减退，昨日回升至28亿港元，占国企成交额比重19%，这比例连续四日高于19%或以上水平，高于过去数月主要维持15%至17%水平，反映沽压在增加。若然国指结束回升而继续调整，上周低位11,040点不容有失，否则指数会下试250天平均线，甚至乎是10,000点大关，所以近日不断提醒股民要严守止赚蚀位。

不过，细想短期利好中资股的消息，除了业绩因素外，似乎没有其他，最有爆炸性的港股直通车细则料最快也要今年中到年底才出台。即使中资股业绩普遍预期第四季有改善，但左右指数的内银股业绩则令人担心，因为利率市场化下，净息差下降会侵蚀内银股盈利，早前已指出内银股今年业绩可能只有单位数增长，若然增长前景黯淡，股价如要反映业绩，难免要调整，故国指回调压力仍大，所以下周一会先减持民生银行 。至于现有的利淡消息中，内房股要面对各地方政府出台的国五条细则，由于中国三令五申要求遏止楼市升温，相信地方政府在这问题上不会阳奉阴违，去年开始领涨的内房股，调整应该未完。(B05)