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亚洲 | 2013年 3月 11日 星期一 16:48 BJT

《中国基金发行日程表》--3月11日

路透上海3月11日 - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:
    
    名称         基金公司       托管行            分销机构            发行时间      备注
 ======================================================================================== 
 *融通七天       融通基金      工商银行      深圳众禄基金销售公司等   3/7-3/12
  理财A/B
    
 *华夏双债       华夏基金      中国银行      建设银行、上海农商行等   3/6-3/20
  增强A/C
    
 *财通可持续     财通基金      工商银行      申银万国、中信建投证券等 2/25-3/22
  股票
    
 *大成现金宝A/B  大成基金      农业银行      中信证券、宏源证券等     3/4-3/22
    
 *申万菱信       申万菱信基金  工商银行      申银万国证券、农业银行等 3/4-3/22
  定期债
    
 *融通可转债A/C  融通基金      农业银行      工商银行、交通银行等     3/4-3/22
 
 *农银高增长     农银汇理基金  交通银行      农业银行、建设银行等     3/4-3/22
    
 *建信央视50A/B  建信基金      交通银行              --               2/25-3/22
    
 *富国宏观策略   富国基金      建设银行      工商银行、农业银行等     3/11-4/9
     
 南方开元        南方基金      工商银行                               2/25-3/11
 沪深300
    
 招商双债增强    招商基金      农业银行      招商银行、招商证券等     2/20-3/13
 A/B/分级
   
 华商价值共享    华商基金      建设银行      农业银行、国泰君安等     3/8-3/14                 
     
 泰达信用合利    泰达宏利      中国银行      建设银行、湘财证券       2/25-3/15              
 A/B
    
 中海可转债A/C   中海基金      农业银行      招商银行、国联证券等     2/25-3/15
    
 景顺长城品质    景顺长城      农业银行      中国银行、长城证券等     2/25-3/15
 投资
    
 华夏一年定期    华夏基金      工商银行      农业银行、中信建投等     2/25-3/15
 债券基金

 中银标普全球    中银基金      招商银行      中国银行                 2/25-3/15
 资源
    
 中证财通        财通基金      上海银行      交通银行、财通证券等     2/19-3/19       
 中国100

 诺安纯债定期    诺安基金      工商银行      中国银行、长城证券等     2/28-3/20
 A/C  
    
 嘉实中证500     嘉实基金      建设银行      工商银行、东海证券等     2/21-3/20
 联接
 
 浦银新兴产业    浦银安盛      交通银行      浦发银行、申银万国等     2/20-3/21

 华夏上证医药    华夏基金      建设银行      国泰君安、中信建投等     2/25-3/22                 
                      
 卫生ETF

 华夏上证金融    华夏基金      建设银行      爱建证券、安信证券等     2/25-3/22                 
                      
 地产ETF

 华夏上证主要    华夏基金      建设银行      国泰君安、中信建投等     2/25-3/22                 
                      
 消费ETF 

 华夏上证原材    华夏基金      建设银行      国泰君安、中信建投等     2/25-3/22                 
                      
 料ETF 

 华夏上证能源    华夏基金      建设银行      国泰君安、中信建投等     2/25-3/22                 
                      
 ETF

 建信央视财经    建信基金      交通银行      爱建证券、安信证券等     2/25-3/22 
 50分级 

 银河沪深300     银河基金      兴业银行      农业银行、银河证券等     2/25-3/22
 进取/优先/分级

 银河进取/优先   银河基金      兴业银行      农业银行、银河证券等     2/25-3/22 

 大摩双利增强债  摩根士丹利    建设银行      农业银行、华鑫证券等     2/27-3/22
 A/C             华鑫

 财通可持续发展  财通基金      工商银行      申银万国、中信建投等     2/25-3/22
 主题

 工银瑞信产业债  工银瑞信      中信银行      浦发银行、中信证券等     2/25-3/22
 A/B

 华商大盘量化    华商基金      华夏银行      建设银行、华龙证券等     2/28-3/29
 精选
 ======================================================================================== 
注: 1."*"表新增或更新.
    2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2012年12月31日,中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.
87万亿元人民币,较2011年同期增长30.77%.
    3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、
中银、大成、华安.(完)

 (整理 李宏薇; 审校 曹巍浩)

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