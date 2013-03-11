《中国基金发行日程表》--3月11日

台湾经济指标预测--4月6日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
路透上海3月11日 - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 ======================================================================================== *融通七天 融通基金 工商银行 深圳众禄基金销售公司等 3/7-3/12 理财A/B *华夏双债 华夏基金 中国银行 建设银行、上海农商行等 3/6-3/20 增强A/C *财通可持续 财通基金 工商银行 申银万国、中信建投证券等 2/25-3/22 股票 *大成现金宝A/B 大成基金 农业银行 中信证券、宏源证券等 3/4-3/22 *申万菱信 申万菱信基金 工商银行 申银万国证券、农业银行等 3/4-3/22 定期债 *融通可转债A/C 融通基金 农业银行 工商银行、交通银行等 3/4-3/22 *农银高增长 农银汇理基金 交通银行 农业银行、建设银行等 3/4-3/22 *建信央视50A/B 建信基金 交通银行 -- 2/25-3/22 *富国宏观策略 富国基金 建设银行 工商银行、农业银行等 3/11-4/9 南方开元 南方基金 工商银行 2/25-3/11 沪深300 招商双债增强 招商基金 农业银行 招商银行、招商证券等 2/20-3/13 A/B/分级 华商价值共享 华商基金 建设银行 农业银行、国泰君安等 3/8-3/14 泰达信用合利 泰达宏利 中国银行 建设银行、湘财证券 2/25-3/15 A/B 中海可转债A/C 中海基金 农业银行 招商银行、国联证券等 2/25-3/15 景顺长城品质 景顺长城 农业银行 中国银行、长城证券等 2/25-3/15 投资 华夏一年定期 华夏基金 工商银行 农业银行、中信建投等 2/25-3/15 债券基金 中银标普全球 中银基金 招商银行 中国银行 2/25-3/15 资源 中证财通 财通基金 上海银行 交通银行、财通证券等 2/19-3/19 中国100 诺安纯债定期 诺安基金 工商银行 中国银行、长城证券等 2/28-3/20 A/C 嘉实中证500 嘉实基金 建设银行 工商银行、东海证券等 2/21-3/20 联接 浦银新兴产业 浦银安盛 交通银行 浦发银行、申银万国等 2/20-3/21 华夏上证医药 华夏基金 建设银行 国泰君安、中信建投等 2/25-3/22 卫生ETF 华夏上证金融 华夏基金 建设银行 爱建证券、安信证券等 2/25-3/22 地产ETF 华夏上证主要 华夏基金 建设银行 国泰君安、中信建投等 2/25-3/22 消费ETF 华夏上证原材 华夏基金 建设银行 国泰君安、中信建投等 2/25-3/22 料ETF 华夏上证能源 华夏基金 建设银行 国泰君安、中信建投等 2/25-3/22 ETF 建信央视财经 建信基金 交通银行 爱建证券、安信证券等 2/25-3/22 50分级 银河沪深300 银河基金 兴业银行 农业银行、银河证券等 2/25-3/22 进取/优先/分级 银河进取/优先 银河基金 兴业银行 农业银行、银河证券等 2/25-3/22 大摩双利增强债 摩根士丹利 建设银行 农业银行、华鑫证券等 2/27-3/22 A/C 华鑫 财通可持续发展 财通基金 工商银行 申银万国、中信建投等 2/25-3/22 主题 工银瑞信产业债 工银瑞信 中信银行 浦发银行、中信证券等 2/25-3/22 A/B 华商大盘量化 华商基金 华夏银行 建设银行、华龙证券等 2/28-3/29 精选 ======================================================================================== 注: 1."*"表新增或更新. 2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2012年12月31日,中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2. 87万亿元人民币,较2011年同期增长30.77%. 3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、 中银、大成、华安.(完) (整理 李宏薇; 审校 曹巍浩)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自4月6日出版的当期「老谢开讲」专栏) 股票能带来财富，但可能也会把投资人心血全部吃光。从过往的惨痛例子，必须学到教训。 前不久，在报纸上看到一篇很有意思的报导，标题是这样写着的：「消失的企业，二十年逾四○○家」，这篇报导透露了从一九六二年以来，在漫长的五十五个年头中，台湾的上市公司到今天上市柜公司高达一六五三家，台湾企业从上市的舞台消失，近二十年就高达四○○家，比率高达二○％。