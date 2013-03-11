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亚洲 | 2013年 3月 11日 星期一 12:35 BJT

《中国金融债发行日程表》-3月11日

路透上海3月11日 - 以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体         规模         期限     票面利率     债券类型     发行时间  
               (亿元人民币)     (年)
 ==============================================================================    
*国家开发银行     至多60         1       周二招标     固息金融债    3/13-3/14
                  至多60         3       
                  至多70         5      
                  至多60         7       
                  至多60        10  (以上五期债为今年第1-5期固息债第四次增发)
    
*进出口银行      至多200         5       周四招标     固息金融债    3/14-4/3
 进出口行           *200         7       *4.08%       固息金融债    3/7-3/13
                    *196         5       *3.88%       固息金融债    3/7-3/21

  注: *表示新增.(完）

 (整理 李宏薇; 审校 边竞)

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