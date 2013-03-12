《中国证券焦点》IPO暂停场外市场建设将提速，转板机制料成重要一环

* 场外市场建设料将提速

* 三四板市场或成中小企业栖息地

* 转板机制是提高三四板市场吸引力的关键

* 市场对于IPO何时重启十分敏感

作者 林琦

路透北京3月12日 - 在至少需要三四年才能消化完逾800家A股IPO待审企业的背景下，今年中国国务院总理在政府工作报告中提及的将“加快发展多层次资本市场”被市场赋予了新的涵义。可以预见，包括A股新股发行在内，特别是场外市场的制度化建设等方面均将提速。

在正在召开的全国人大和全国政协会议上，已有人大代表提议修改证券法，完善发行制度并建立场外市场转板机制；亦有不少代表委员纷纷对多层次资本市场发展建言献策。为解决现已存在的大量融资需求，通过大力发展多层次市场，无疑将有利于解决各类差异化的融资需求。

“中国未来证券市场的发展核心是多层次的，但是过去10年是场内市场的多层次，未来10年是场外市场的多层次。”证监会主席助理张育军曾公开指出。

过去十年金融业改革中，中国资本市场体系已逐渐完善和丰富，已初步形成了以债券市场和由主板、中小板、创业板构成的股票市场以及代办股份转让系统等为主体的多层次资本市场体系。

但是，面对如何解决经济发展过程中的大量融资需求，以及贯彻落实政府提高国内直接融资比重的政策导向，打造富有活力的场外市场已成监管层的必然选择。因此。未来如何搞活场外市场以及如何吸引企业自愿挂牌，将是近阶段首先需要解决的问题，转板机制相信将是解决方案中必不可少的一环。

此前，因市场低迷，入市资金规模难以满足市场融资需要，中国股市已暂停首次公开募股（IPO）数月，其一举一动均造成股市的大幅波动，其或将恢复的传言一度引发沪综指出现大跌。如何通过场外市场的多层次体系建设化解场内压力，成为投资者和业内人士持续关注的焦点。

中国证监会投资者保护局上周六表示，证监会将坚持远近结合、统筹兼顾，不断推动多层次资本市场体系建设。并将按照“积极疏导、自愿选择”的原则，鼓励企业申报IPO前先在场外市场挂牌交易，改变企业全部向主板、创业板申报的格局。

而如何让企业自愿在场外市场挂牌，瑞银中国区主席李一的评论一言中的：“这就要看证监会的力度有多大。”

目前国内资本市场的层次感已日渐清晰，除了沪深证交所的一级市场（IPO）和二级市场，场外市场则包括三板市场（全国中小企业股份转让系统）；四板市场（各地的区域性股权交易中心）以及券商柜台交易市场。三板与四板的区别就是三板可以公开转让，而四板只是定向转让。

**IPO暂停促企业寻找新方向**

去年10月底以来，中国一直未见新的A股IPO，部分是因证监会决定于今年初发起对待审IPO企业的财务专项检查。此举可能会让逾800家A股待审企业名单明显“瘦身”，业内估计约有半数公司短期内可能会撤回IPO申请，那些“撤单”的企业下一步筹资方向将是境外上市、债务融资或者在三板四板等场外市场挂牌。

深圳证交所理事长陈东征表示，“我都希望他们能够提前进入（场外市场），通过这个挂牌来进行热身，来进行规范化的改制，来适应市场发展的要求。所以不要觉得深交所排斥这个，我还当是提供货源呢。”

华西证券研究主管曹雪峰指出，在场外市场挂牌有两大好处，一来可形成市场价格，有利于引入其他股东或进行股权转让；二则是与地方政府或银行商谈融资方案时会更便利。

近期在上海股权交易中心挂牌的上海泰锋精密刀具董事长盛胜利对此深有体会。他说，在企业没有挂牌前，银行信贷的担保物只能是厂房等不动产，挂牌后公司股权亦能成为抵押物了。

中介机构上海成丰资本执行合伙人郭荣认为，未来国内IPO的门槛较高，周期也比较长。对于企业来说，要选择那些短期内能够有效融资的市场，场外市场就是一个机会。

“800多家（待审）企业分流，一部分会上新三板，新三板一定容纳不了那么多企业，那么区域性OTC也是一个选择。”他介绍称，一些地方政府为鼓励企业挂牌区域性股权市场，还会给予补贴。例如上海浦东新区和嘉定区给予的补贴已足够覆盖股权市场的挂牌成本，这意味着企业可免费挂牌。

目前上海、天津、重庆、大连、杭州等地都已纷纷成立各自的股权交易中心。包括全国股转系统在内，这些市场对于挂牌企业并没有财务指标上的要求。不过，深圳前海股权交易中心已率先公布其挂牌财务门槛，即需满足最近12个月净利不低于300万元人民币、营收不低于2，000万元等四项财务条件中的一项。

**转板机制**

但由于各种基础制度尚在完善中，现有场外市场普遍存在交投清淡，投资人关注少的问题。如何将拟上市企业引流至场外市场，初期或许需要一些鼓励政策的配合，转板机制将是重要的一项。

全国股转系统总经理谢庚稍早表示，近期颁布的股转系统相关规定已经暗含转板规定，由于挂牌公司已经由证监会核准成为公众公司，因此在全面具备沪深交易所上市条件的情况下，可以直接向交易所进行上市申请。

这种类似介绍上市的转板机制，尽管企业不能同时IPO融资，但可以避开两三年排队待审时间，令一些拟上市公司欢欣鼓舞。

不过沪深证交所高层在两会期间的表态却是让这种乐观情绪降温。上证所理事长桂敏杰指出，转板需要三板管理者进行研究，不是简单能够申请挂牌的。

"我们当然希望市场有吸引力，让各种公司都可以到交易所挂牌，但需要有一套具体的制度安排。"他称。

深圳证交所总经理宋丽萍则表示，新三板公司原则上可以转板深沪证交所的主板和创业板，证监会正就转板问题进行研究。她个人认为新三板公司转板需要满足一定的财务门槛，原则上需要与退市后再上市及借壳上市两种情况的财务条件相一致。 深圳证交所此前公布相关规定，上市公司终止上市后申请重新上市的，需符合一定的财务条件，包括：最近两个会计年度净利润均为正值且累计超过人民币2,000万元(净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)；公司最近一个会计年度经审计的期末净资产为正值等。

“转板是一个大方向，大家都有不同解读，见仁见智，估计今年都不一定能够解决。”郭荣指出，部分创业板上市公司都存在财务波动过大、信息披露不规范等问题。这种情况下，怎么可能让制度建设尚不完善的场外市场大踏步往前发展。

“制度风险比企业融资风险更为重要。”他称。

**IPO何时重启成敏感话题**

场外市场的发展尚有待时日，市场对于IPO何时重启则有着更为现实的敏感反应。

证监会副主席姚刚上周四对于IPO专项检查进程的评论,有媒体解读为3月底IPO将重启,令沪综指 当天下跌3.7%并创19个月最大单日跌幅。证监会随后对媒体澄清，称6月前并不会重启IPO.

因IPO重启意味着将开始分流部分资金，令二级市场供血不足，场外市场的建设亦远水难解近渴，这是一些投资者的担忧所在。不过部分些专业人士对于二级市场过分依赖IPO暂停有些微辞。

全国政协委员，复星集团董事长郭广昌亦称，“IPO还是要放的，关键是让市场调节，不往前走也是一个灾难。”

"球赛暂停一下也是为了修改规则，唯一的标准就是规则制定好了，就应该有序的重启。"全国政协委员、摩根大通 投行业务中国首席执行官方方指出。

他认为，规则制定好这个球赛就应该开始，等的时间越长，观众看台上的心情越急躁，球员也很着急，影响了球员的表现。