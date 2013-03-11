《全球金融焦点》2012年银行业报酬增加，尽管决策者一直寻求限薪

**还不到庆祝的时候**

虽然部分人士承认正在享受薪酬环境改善的果实，但这种被不公平对待的感受仍笼罩在伦敦银行业上空。

纽约华尔街的感受也类似。

一家美国大型银行业者的高阶主管表示，交易员和银行人士一直拿他们2009年的薪酬做比较，当年度美国银行业获利和奖金相当具有代表性。

他说，就连那些去年表现优异且领到较多奖金的人，也觉得他们没有获得足够的回报。

决策人士表示，根据路透数据中所显示的薪酬水准，银行人士领太多了。路透数据显示，整体银行业325万名员工的平均每人成本为8.74万欧元。

股东施压银行为他们带来更多报酬，并减少给员工的部分。议员Lamberts表示，各个曾对银行业纾困的政府应该强迫银行减薪。

“人们对于那些曾受国家援助的银行非常恼火，他们觉得‘那是我们的钱，但银行人士怎么还领那么多钱？’”欧洲议会经济货币事务委员会主席，英国籍的Sharon Bowles表示。

但并非所有人都认为薪酬减少就是好事，这当中也包括欧洲雇主联盟(Federation of European Employers)主席Robin Charter。