《全球金融焦点》2012年银行业报酬增加，尽管决策者一直寻求限薪

《汇市简讯》美元/离岸人民币走势偏多，可能突破云区
2345GMT * 美元/离岸人民币隔夜小幅走强，在6.8838水准仍有较好买需 * 位于6.8852的一目均衡云区阻力位可能被突破，引发看多押注 * 周四收在6.8884之上，同时波林格区间也恢复向上趋势 * 上行通道的形成对买家而言可能是技术面的确认信号 * 但随着“特习会”的开始，有关当局可能会打压汇率波动 * 朝鲜问题最受瞩目，同时日本也在观望中国 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
**还不到庆祝的时候**
虽然部分人士承认正在享受薪酬环境改善的果实，但这种被不公平对待的感受仍笼罩在伦敦银行业上空。
纽约华尔街的感受也类似。
一家美国大型银行业者的高阶主管表示，交易员和银行人士一直拿他们2009年的薪酬做比较，当年度美国银行业获利和奖金相当具有代表性。
他说，就连那些去年表现优异且领到较多奖金的人，也觉得他们没有获得足够的回报。
决策人士表示，根据路透数据中所显示的薪酬水准，银行人士领太多了。路透数据显示，整体银行业325万名员工的平均每人成本为8.74万欧元。
股东施压银行为他们带来更多报酬，并减少给员工的部分。议员Lamberts表示，各个曾对银行业纾困的政府应该强迫银行减薪。
“人们对于那些曾受国家援助的银行非常恼火，他们觉得‘那是我们的钱，但银行人士怎么还领那么多钱？’”欧洲议会经济货币事务委员会主席，英国籍的Sharon Bowles表示。
但并非所有人都认为薪酬减少就是好事，这当中也包括欧洲雇主联盟(Federation of European Employers)主席Robin Charter。
“政界人士和官员常常忽略的是，金融业的高薪、特别是高额变动薪酬的目的在于避免诈欺、保留人才、驱动优质表现及鼓励持续任用。”(完)
2345GMT * 美元/离岸人民币隔夜小幅走强，在6.8838水准仍有较好买需 * 位于6.8852的一目均衡云区阻力位可能被突破，引发看多押注 * 周四收在6.8884之上，同时波林格区间也恢复向上趋势 * 上行通道的形成对买家而言可能是技术面的确认信号 * 但随着“特习会”的开始，有关当局可能会打压汇率波动 * 朝鲜问题最受瞩目，同时日本也在观望中国 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7