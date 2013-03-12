修正：《张小彩专栏》政策制定者突然退烧，危险仍暗流涌动

（修正文中标题和正文的用词。作者是路透中文部特邀专栏作家，文中观点仅代表本人） 这些天来，全球多个国家的经济政策制定者及相关的经济学家接二连三开始发烧，而且热度越来越高，一些央行行长似乎变成了赌博高手，正摩拳擦掌准备下赌注，酝酿采取极端的凯恩斯主义政策，用央行印钞的方法支持政府进一步投资和花费，以刺激经济恢复。果如此，有可能引发全球汇率战和贸易保护主义。 最令人忧虑的是，这种癫狂的国际大背景可能为中国的凯恩斯主义经济政策的支持者提供道德借口和癫狂氛围，基于此，笔者着实为中国捏了把汗：中国是相对集权的体制，银行体系还没有完全市场化，因而政府通过行政手段动员社会资源的能力和效率是西方国家无法比拟的。这是优势，但其缺陷也是致命的：政策制定者一旦“发烧”，由于缺乏制衡机制，可能会迅速全线失守， 甚至，政策执行过程中还会被利益相关者放大加码。 但是，从温家宝总理上周二的《政府工作报告》看，中国的决策者目前没有发烧。政府把2013年的经济发展目标定为7.5% ，央行也适时表态，M2在2013年的增长预期为13%，而且央行春节后也连续三周在公开市场上大幅度回笼货币， 表现出了适度从紧的政策导向。这让期待中国进一步实行更大规模的政府投资的希望暂时破灭，一些投行评价今年的政府工作报告“过于保守，没有亮点”。我倒认为这个“没有亮点”正是今年《政府工作报告》的亮点，尤其是在当下全球突然集体发烧且热度越来越高的背景下， 一向患有投资饥渴症的中国政府能保持清醒淡定，非常难能可贵。 富有戏剧性的是，在中国政府和央行周二公开表态之后，英国和日本经过一段时间令人心惊的高烧梦呓，也于上周四突然同时退烧，在央行货币政策会议上击退了极端凯恩斯主义者希望印钱支持政府更多投资和花费的政策主张。欧洲和澳大利亚央行也宣布不实施进一步的宽松政策， 维持现有政策不变。 事实上，这种全球纷纷扰扰的戏剧性变化反映了不同的经济哲学和经济理论在各国决策层较量的激烈程度。 日本现任央行行长白川方明，任期原定于4月9日结束，但是由于首相安倍干扰央行货币政策独立性，迫使其扩张货币提高通货膨胀率，他出人意料地在3月5日宣布辞职并定于3月19号离任。首相安倍正中下怀,急不可待地任命了一直批评央行容忍长期通缩的政策，并宣称要不惜一切代价将日本带出通缩的黑田东彦为下一任央行行长。对于这位激进的央行行长, 国际金融评论界大呼“危险”。现任日本央行行长白川方明坚持认为， 日本目前的问题更多的是其它原因造成的， 无限量地注入货币并不能解决问题，只能带来通货膨胀，甚至诱发金融危机。上周，其任期的最后一次货币政策会议持续了两天，周四最终否决了两个央行董事会成员的紧急量化宽松的提案，宣布维持原来的利率和资产购买计划不变，白川方明壮烈地站好了最后一班岗。 而英国更是上演了一场“步步惊心”：首先是英国政府出人意料地任命了现任加拿大央行行长的迈克.卡尼为下一任英国央行行长，这位将于今年6月到任的央行行长在去年12月放风，他倾向于将央行的通货膨胀目标转向名义经济增长目标，这与凯恩斯主义的就业目标异曲同工，他此举可能动摇的是英国过去20年经济政策制定的基石。 第二步，2月5日，英国的金融服务管理局主席特纳勋爵呼吁打破学术禁忌，不要认为央行印钞支持政府花费就一定是不好的、就一定能引起通货膨胀。特纳勋爵的职位相当于中国的证监会、银监会、保监会三会合一的主席，他的这种言论引起了媒体震动，但作为学术讨论，并未对市场产生立竿见影的效果。 致命的一击是第三步，2月20日，英国央行发布2月货币政策委员会会议纪要，纪要显示, 在投票表决是否扩大量化宽松， 至少增加250亿英镑债券购买时，9个货币委员会成员有3个投了赞成票，现任央行行长默文.金是其中之一，市场立刻将之视为既定政策作出反应，英镑对美元的汇率应声下跌。 事实上， 默文.金这次是在阵前突然加入“敌对阵营”的，此前他一直声称量化宽松政策的效果已经不明显，因而，业界此前对这次会议的表决的预测结果是1：8。央行行长立场的突然变化让市场大惊失色，英镑兑美元汇率跌到两年低点。 但情势在上周四的货币政策会议上发生了逆转，英国央行最终拒绝额外购买250亿债券的议案，利率维持不变。市场立刻再次做出反应，英镑汇率升至两年高点。 首相卡梅伦再次表现出当年撒切尔夫人的铁腕和意志，他上周四在西约克郡演讲，批评要求政府更多借钱来投资医院、学校、道路的左派人士：“他们似乎认为有一种可以长出钱来的魔树”， “我告诉你们一个简单的事实：没有这种树。” 他坚持原来的财政节俭计划，他说：“这个月的财政预算坚持按原计划进行”，“没有可以保护我们国家未来的替代方案”。 经济危机发生以来，卡梅伦政府采取缩减公共部门开支、减少政府赤字、推动企业私有化、重振制造业，改革和约束金融业等政策。 与经济刺激政策的“全民欢呼，皆大欢喜”不同，节俭政策是痛苦和艰难的，改革也是要触动利益的。英国现行的节俭的政策被要求政府举债以刺激经济的左派人士诟病，也被一些民众抵制，2010年英国大学生曾多次游行反对增加学费，2011年11月公务人员和教师也进行200万人世纪大罢工反对削减退休金。 但是，卡梅伦政府坚持改革不动摇。卡梅伦在上周四的演讲中再次为他的节俭的财政计划辩护，糟糕的是他讲话时不太准确地引用了独立咨询机构—预算责任办公室(OBR)的观点，他说，OBR是绝对独立的机构，OBR认为目前英国经济表现不理想的原因在于世界经济危机、欧洲的问题以及油价大幅度上涨，而不是政府的削减财政赤字的计划。 周五，治学严谨而略显不通人情世故的预算责任办公室主席罗伯特.乔特立刻致信首相，指出卡梅伦错误引用了OBR的观点，他说，OBR的报告一直认为，财政节俭计划会在短期内对经济产生负面影响，甚至这个影响的乘数效应比他们原来预测的还要大一些，但他也承认欧洲大陆的问题、金融危机、油价也是影响因素。 卡梅伦是政治家，他的演讲从学术角度讲严谨性不足并不奇怪，经济学家为避免误解及时纠正也在情理之中，但是这封信很快在周六成为各大媒体的头条新闻，媒体大火力的报道直指节俭计划。这和上述”步步惊心”的货币政策氛围变化都表明，在英国，节俭的财政计划遭遇的困难越来越大，甚至有消息称，接下来的两个月内如果英国经济没有大的起色，卡梅伦可能官位难保，节俭的计划也可能流产。 无论如何，上周全球共同绕过了一座“冰山”。但是，笔者认为，危险仍然一触即发： 英国，如上文所述，卡梅伦的节俭计划受到来自左右双方越来越激烈的攻击，大有不妥协就必须下台之势。六月即将就任的央行行长倾向于用经济增长取代通货膨胀的目标， 这与凯恩斯主义的就业目标一脉相承；日本3月19日即将就任的黑田东彦是一个危险的央行行行长，可能采取通货膨胀的政策刺激日本经济；意大利主张缩减财政赤字进行经济改革的马里奥.蒙蒂在大选中战绩不佳，可能拖累整个欧洲；中国发改委声称在城镇化计划还在编制中。 世界经济正处在不确定性越来越高的时期，各种经济思想的讨论、碰撞和角逐也越来越激烈，情形犹如1930年代和1970年代历史重演，各国的经济政策制定者今天采取的政策将决定这个国家未来要走的道路和子孙后代的福祉。