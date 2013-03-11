《美国金融分析》花旗比摩根大通更安全？其他压力测试结果可能不是这样

《汇市简讯》美元/离岸人民币走势偏多，可能突破云区
2345GMT * 美元/离岸人民币隔夜小幅走强，在6.8838水准仍有较好买需 * 位于6.8852的一目均衡云区阻力位可能被突破，引发看多押注 * 周四收在6.8884之上，同时波林格区间也恢复向上趋势 * 上行通道的形成对买家而言可能是技术面的确认信号 * 但随着“特习会”的开始，有关当局可能会打压汇率波动 * 朝鲜问题最受瞩目，同时日本也在观望中国 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
**存在主观成分**
美联储的打分亦同部分银行自己按照相同情形计算出的结果不一致，这说明在测试过程中存在主观成分。
比如，摩根大通计算得出其普通股一级资本充足率在两年的假设压力期间内或会降至7.6%，远好于美联储公布的6.3%。高盛 亦认为其该比率会降至8.6%，而美联储公布的是5.8%，此差异部分缘于高盛进行的广泛的资本市场活动。
高盛拒绝置评。
富国银行 预计其普通股一级资本充足率会降至8.3%，美联储则认为是7%。
富国银行在一份声明中称，其无法完全解释这种不同，因为美联储没有公布用于给银行打分的所有模型。该银行表示，对部分证券来说，其考虑的风险因素要比监管机构的还多。
“这些假设主要建立在模型基础上，因此会产生差异，”普华永道(罗兵咸永道/资诚)负责银行和资本市场风险的主管Fernando De La Mora说。
De La Mora表示，去年，银行和监管机构各自计算结果的差异并未得到披露，但业内人士清楚，两者在部分资产组合的预期亏损方面存在巨大分歧。
今年，美联储对相关银行表示，其在对每家银行测试时，“将会专注在稳健性方面。”
对于花旗集团，美联储计算的该银行今年的普通股一级资本充足率是8.3%，几乎与花旗自己计算的8.4%一样高。(完) (编译 杜明霞/王翔琼/蔡美珍/侯向明; 审校 张明钧/许娜)
2345GMT * 美元/离岸人民币隔夜小幅走强，在6.8838水准仍有较好买需 * 位于6.8852的一目均衡云区阻力位可能被突破，引发看多押注 * 周四收在6.8884之上，同时波林格区间也恢复向上趋势 * 上行通道的形成对买家而言可能是技术面的确认信号 * 但随着“特习会”的开始，有关当局可能会打压汇率波动 * 朝鲜问题最受瞩目，同时日本也在观望中国 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7