中国新债：民生银行可转债发行在即,冻结资金将影响资金面--消息

《汇市简讯》美元/离岸人民币走势偏多，可能突破云区
2345GMT * 美元/离岸人民币隔夜小幅走强，在6.8838水准仍有较好买需 * 位于6.8852的一目均衡云区阻力位可能被突破，引发看多押注 * 周四收在6.8884之上，同时波林格区间也恢复向上趋势 * 上行通道的形成对买家而言可能是技术面的确认信号 * 但随着“特习会”的开始，有关当局可能会打压汇率波动 * 朝鲜问题最受瞩目，同时日本也在观望中国 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
路透北京3月11日 - 中国民生银行 将于本周启动可转债发行，对资金面的影响备受市场关注。两位消息人士周一对路透表示，是次新债发行资金冻结日初定在本周五（15日），而资金解冻日在下周中（20日）前后，其中网下未获配售申购资金下周三解冻（20日），网上未中签资金则是下周四（21日）。
消息人士并透露，大公给予的信用评级为AA+。有业内人士预计，本次可转债发行涉及的冻结资金规模在5,000亿元人民币左右。投资者将为申购该只可转债筹备资金，本周后半段资金面受此影响或有所波动，但应无须过分担忧。
其中一位消息人士透露，“15日（周五）开始申购，网下资金解冻20日（下周三）解冻，网上是21日（下周四）。”
是次可转债期限为六年，最多募资200亿元人民币，瑞银证券和海通证券 负责安排是项交易。
对于资金面的影响，华东一银行交易员表示，“如果说资金可能出现波动，那就是在途的时候。从现在来看，市场中的资金还是挺充裕的，只是临近（发行）的时候可能还是会紧张一点。”
北京一银行交易员则预计，按中签率5%测算，冻结资金规模可能在4,000亿元，从现在的总量来说，这点影响应该问题不大的。
不过北京另一银行交易员认为，这次民生可转债冻结资金或在5,000-6,000亿元。
中国银行间市场周一早盘流动性整体未脱宽松范畴，隔夜和14天回购加权利率下行；惟上周资金价格大幅走低的七天品种，今日其利率水平有所修正，跳涨逾50个基点（bp）贴近3%水平。（完） (发稿 康熙泽/曹巍浩/刘昕；审校 屈桂娟)
2345GMT * 美元/离岸人民币隔夜小幅走强，在6.8838水准仍有较好买需 * 位于6.8852的一目均衡云区阻力位可能被突破，引发看多押注 * 周四收在6.8884之上，同时波林格区间也恢复向上趋势 * 上行通道的形成对买家而言可能是技术面的确认信号 * 但随着“特习会”的开始，有关当局可能会打压汇率波动 * 朝鲜问题最受瞩目，同时日本也在观望中国 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7