中国新债：民生银行可转债发行在即,冻结资金将影响资金面--消息

路透北京3月11日 - 中国民生银行 将于本周启动可转债发行，对资金面的影响备受市场关注。两位消息人士周一对路透表示，是次新债发行资金冻结日初定在本周五（15日），而资金解冻日在下周中（20日）前后，其中网下未获配售申购资金下周三解冻（20日），网上未中签资金则是下周四（21日）。

消息人士并透露，大公给予的信用评级为AA+。有业内人士预计，本次可转债发行涉及的冻结资金规模在5,000亿元人民币左右。投资者将为申购该只可转债筹备资金，本周后半段资金面受此影响或有所波动，但应无须过分担忧。

其中一位消息人士透露，“15日（周五）开始申购，网下资金解冻20日（下周三）解冻，网上是21日（下周四）。”

是次可转债期限为六年，最多募资200亿元人民币，瑞银证券和海通证券 负责安排是项交易。

对于资金面的影响，华东一银行交易员表示，“如果说资金可能出现波动，那就是在途的时候。从现在来看，市场中的资金还是挺充裕的，只是临近（发行）的时候可能还是会紧张一点。”

北京一银行交易员则预计，按中签率5%测算，冻结资金规模可能在4,000亿元，从现在的总量来说，这点影响应该问题不大的。

不过北京另一银行交易员认为，这次民生可转债冻结资金或在5,000-6,000亿元。

中国银行间市场周一早盘流动性整体未脱宽松范畴，隔夜和14天回购加权利率下行；惟上周资金价格大幅走低的七天品种，今日其利率水平有所修正，跳涨逾50个基点（bp）贴近3%水平。（完） (发稿 康熙泽/曹巍浩/刘昕；审校 屈桂娟)