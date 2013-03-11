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货币新闻 | 2013年 3月 11日 星期一 15:23 BJT

德国数据：1月贸易顺差收窄，受进口强劲增长带动

以下为详细数据(若非特别标明,则单位为10亿欧元):

13年1月 12年12月 12年1月

贸易收支(经季节调整) 15.7 16.9 15.4

出口 91.9 90.6 89.8

出口变动(较上月,%) +1.4 +0.2 +2.3

进口 76.2 73.7 74.4

进口变动(较上月,%) +3.3 -1.5 +0.2 (完) (编译 许娜/侯向明; 审校 张明钧)

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