《HOME专栏》铜市迅速转为过剩颇有玄机

所以，究竟发生什么事了？

市场上不少人似乎都知道，安特卫普至少有一家库存仓储营运商正在以非常诱人的价格诱因吸收铜货，升水行情在每吨80-100美元。

相较于欧洲其他地区及上海实货升水目前都是每吨50-70美元的水准，不难理解为什么过剩铜货会流向比利时。

全球主要交易所铜库存图表(link.reuters.com/qaj56t)

LME主要据点库存变化(link.reuters.com/paj56t)

**游戏运作模式**

所以这个现象大概还会持续一阵子，因为安特卫普其他金属等待出库的数量极多，特别是锌和铅，分别有154,200吨及50,525吨。

但这还远远比不上新奥尔良等待出仓的盛况--等待出仓的锌高达389,525吨。

而柔佛则是另一个LME"仓储大战"的主战场，以锌、镍、及铝金属快速注销仓单及反注销仓单的“柔佛洗牌”现象着称。

这三大库存据点目前占LME所有未取消仓单铜库存的近七成，同时显然我们将看到LME体系的铝及锌将有相同游戏运作模式。

这个模式的关键就在于取得难易度以及它的价格。显然，堵在等待出仓队伍里的金属，要花上更多成本才能流出。

当日后市场需要更多铜货的时候，这个操作模式就有利可图。这有一定合理的机率，因为目前业界库存偏低，同时许多铜加工厂商今年与生产商的合约订量似乎刻意压低。

LME今年4月将改变出仓规定，强制仓储业者除了“主要”金属之外，其他金属必须达到出仓最低交付量。

这会改变游戏节奏，但不会改变游戏本身。

**表面过剩**

目前LME是过剩铜货的首要流向目标，这要归功于像安特卫普那样的价格诱因，根据市场传言，其他重要据点也有类似因素。

这强化了铜市转为过剩的基本变动方向，而且因为仓储价格诱因，使得“出现”在LME体系的过剩比重更高一些。

而由于去年的显性库存下降，巩固了铜市供应短缺的题材，因此上述的强化效果又加强了一倍。

只不过，实际上总库存根本没有减少。只是堆积在市场无法精确掌握增加幅度的地方。

铜市并没有突然从短缺转为过剩。而是从表面的短缺转为表面的过剩。