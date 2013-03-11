《Kaletsky专栏》奥巴马的最佳策略：以不变应万变

其次，依照大学经济学入门课中所阐释的标准凯因斯学派(Keynesian)论点，政府赤字将会持续支持仍然相当疲弱的经济复苏。尽管有一些经济学家一开始对金融危机过后的财政政策刺激效果有所质疑，但过去四年的证据，一如国际货币基金组织(IMF)及经济合作暨发展组织(OECD)等权威机构所分析的，即财政政策对经济成长的影响最终甚至比危机前的理论和模型所暗示的还要强劲。

其三，如果真有赤字”危机”，那么自2009年以来美国经济温和复苏，对于解决危机已经发挥了不小的作用。联邦赤字已经减半，从2009年相当于GDP的11.1%，至今年已降至5.3%。根据国会预算办公室(CBO)，到2015年将会再减半,降至只有2.4%，即使没有进一步的财政举措。如果本周的支出扣押完全取消，CBO对2015年和2016年的赤字预测仍会是相当于GDP的3%左右，完全在安全范围内，而且该预测是假设经济成长非常疲弱，即今年料仅成长1.4%，2014年也只有2.6%。

如果经济成长现在加速(似乎愈来愈有这样的可能)，那么赤字削减的速度将比预测来得更快，甚至不需要任何进一步的财政举措，无需加税或削减支出。因此美国财政实力将需要减支或加税来取代扣押的说法显然有误。

最后，由于人口老化及医疗成本升高，美国长期的确有财政上的挑战。但这样的挑战和今天的加税减支决定无关。

如果医疗成本升高的速度要比经济成长来得快，长期而言将是难以为继的，无论赤字和债务一开始的水准为何。即使今天的赤字全都没了，也只是让医疗保险计划不可避免的破产情况延后几年发生而已。在医疗成本节节高升下，如果想要医疗保险计划不破产的话，就必须无限制的加税。唯一的替代方案是进行结构性改革，让医疗成本不再升高，举例来说，可以在其他先进国家降低美国药品价格及压低医生的收入水平。

如果想要确保美国政府不会破产，且避免下一代背负不公平的负担，就必须采取联合行动来降低医疗成本。但这样的行动和今天在华府的扣押、税收漏洞及财政部债务限制等争论无关。

不幸的是，在2020年人口压力逼得医疗保险计划难以承受以前，政治现实使得医疗成本不太可能被大加鞑伐。无论情况如何，今天所做的决定都和美国政府的未来无关，更民主的作法是让2020年的选民来做出重大决定，看是要如何在减少医疗保险项目或降低制药公司与医生收入，以及加税之间做出取舍。