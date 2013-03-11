版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 11日 星期一 11:35 BJT

表格: 3月8日止当周外资买超日本股票--野村

路透3月11日 - 以下是3月8日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 13周 2013年迄今 2012年

日本外亚洲市场 1,627 5,816 22,439 12,569 52,325

印度 129 2,662 12,624 8,199 24,843

印尼 401 1,212 2,135 2,044 1,785

日本 3,165 9,153 41,203 22,842 35,327

韩国 678 1,987 3,019 20 15,214

菲律宾 17 71 1,140 848 2,341

台湾 133 208 2,797 1,425 5,589

泰国 270 (323) 725 33 2,555

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完) (编译 白云; 审校 徐文焰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐