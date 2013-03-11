中国货币市场：流动性整体不脱宽松，七天回购利率大幅走低后出现修正

《汇市简讯》美元/离岸人民币走势偏多，可能突破云区
2345GMT * 美元/离岸人民币隔夜小幅走强，在6.8838水准仍有较好买需 * 位于6.8852的一目均衡云区阻力位可能被突破，引发看多押注 * 周四收在6.8884之上，同时波林格区间也恢复向上趋势 * 上行通道的形成对买家而言可能是技术面的确认信号 * 但随着“特习会”的开始，有关当局可能会打压汇率波动 * 朝鲜问题最受瞩目，同时日本也在观望中国 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
路透北京3月11日 - 中国银行间市场周一早盘流动性整体未脱宽松范畴，隔夜和14天回购加权利率下行；惟上周资金价格大幅走低的七天品种，今日其利率水平有所修正，跳涨逾50个基点（bp）贴近3%水平。
交易员表示，本周比较关注民生银行可转债的启动时间，及其发行过程中对资金面的影响。如果该次新债发行于周五启动的话，那么本周后半段资金面或现波动。
“今天资金一点不紧张，七天利率水平上涨那主要是因为上周下太多了，今天第一笔开在这里了。”北京一银行交易员表示。
北京时间12:11分，据路透报价系统显示，七天期质押式回购加权利率 报2.9914%。上周五其收报2.4809%，贴近逾八个月低位，上周累计下跌约195个基点（bp）。
据汤森路透旗下IFR引述两位消息人士称，民生银行 初定将于周五（15日）启动发行其巨额A股可转债。是次可转债期限为六年，最多募资200亿元人民币（32.14亿美元）。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:14 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.2293 2.4507 -22.14
七天 2.9914 2.4862 50.52
14天 2.7601 2.8349 -7.48
上交所债券回购
其中:隔夜 2.6100 1.2300 138.00
七天 3.0800 2.5050 57.50
14天 3.3000 3.0100 29.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.2366 2.4738 -23.72
七天 3.0100 2.5000 51.00
14天 2.7400 2.8800 -14.00
shibor
其中:隔夜 2.2315 2.4680 -23.65
七天 2.9980 2.4960 50.20
三个月 3.8816 3.8812 0.04
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 康熙泽；审校 黄凯)
2345GMT * 美元/离岸人民币隔夜小幅走强，在6.8838水准仍有较好买需 * 位于6.8852的一目均衡云区阻力位可能被突破，引发看多押注 * 周四收在6.8884之上，同时波林格区间也恢复向上趋势 * 上行通道的形成对买家而言可能是技术面的确认信号 * 但随着“特习会”的开始，有关当局可能会打压汇率波动 * 朝鲜问题最受瞩目，同时日本也在观望中国 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7