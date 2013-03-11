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亚洲 | 2013年 3月 11日 星期一 12:22 BJT

中国货币市场：流动性整体不脱宽松，七天回购利率大幅走低后出现修正

路透北京3月11日 - 中国银行间市场周一早盘流动性整体未脱宽松范畴，隔夜和14天回购加权利率下行；惟上周资金价格大幅走低的七天品种，今日其利率水平有所修正，跳涨逾50个基点（bp）贴近3%水平。

交易员表示，本周比较关注民生银行可转债的启动时间，及其发行过程中对资金面的影响。如果该次新债发行于周五启动的话，那么本周后半段资金面或现波动。

“今天资金一点不紧张，七天利率水平上涨那主要是因为上周下太多了，今天第一笔开在这里了。”北京一银行交易员表示。

北京时间12:11分，据路透报价系统显示，七天期质押式回购加权利率 报2.9914%。上周五其收报2.4809%，贴近逾八个月低位，上周累计下跌约195个基点（bp）。

据汤森路透旗下IFR引述两位消息人士称，民生银行 初定将于周五（15日）启动发行其巨额A股可转债。是次可转债期限为六年，最多募资200亿元人民币（32.14亿美元）。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:14 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.2293 2.4507 -22.14

七天 2.9914 2.4862 50.52

14天 2.7601 2.8349 -7.48

上交所债券回购

其中:隔夜 2.6100 1.2300 138.00

七天 3.0800 2.5050 57.50

14天 3.3000 3.0100 29.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.2366 2.4738 -23.72

七天 3.0100 2.5000 51.00

14天 2.7400 2.8800 -14.00

shibor

其中:隔夜 2.2315 2.4680 -23.65

七天 2.9980 2.4960 50.20

三个月 3.8816 3.8812 0.04

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 康熙泽；审校 黄凯)

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