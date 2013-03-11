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亚洲 | 2013年 3月 11日 星期一 11:47 BJT

东京美债：10年期公债收益率上涨，盘旋在11个月高位附近

他指出，基于美债市场波动性近来有所升高，不能排除走势冲过头突破这个区间的可能性，他并称，本周一个关注焦点将是周三公布的美国零售销售。

美国2月新增就业岗位23.6万个，高于市场预期，且失业率跌至四年低点，为美国经济传达出正面讯号。

尽管就业市场改善，但根据上周五就业报告公布后的一项路透调查，美国初级交易商预期美联储的买债计划将持续整个2013年，以拉抬美国经济。

17家初级交易商皆表示，他们预期美联储将持续买债，至少持续到今年年底，17家之中有11家预期将延续至2014年。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍; 审校 田建华)

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