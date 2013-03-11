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亚洲 | 2013年 3月 11日 星期一 11:50 BJT

台湾债市：公债RP利率维持既有区间，殖利率急弹令RP调度需求降温

路透台北3月11日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)利率周一持稳。证券业资金调度人士认为，随着近期台债殖利率急弹，市场操作转趋保守，令成交量萎缩、资金调度需求降温，料公债RP利率将维持在既有区间。

他们指出，月初资金情势偏向宽松，部分银行、投信仍有积极承作公司债RP的需求，但市场普遍缺券，成交主要以到期续做为主，公司债RP利率微向区间低位靠拢。

受到台债殖利率急弹影响，一券商资金调度人士说，“公债RP利率往下速度没这么快了。”

另一票券商交易员称，略微感觉投信端资金有多缺不一的情形，近期RP利率不太敢再往下调整，将先维持目前利率水准。

本周交割紧缩因子包括：周二台塑石化 100亿台币公司债交割、中信金控 旗下中信银10亿人民币宝岛债交割，及周五联电 100亿台币公司债交割。

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.68-0.70%，与上日同；一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%，部分在0.78%，同于上日。

票券商方面，大型业者的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.66%；一个月公司债RP利率交投区间则在0.70-0.72%。(完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)

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