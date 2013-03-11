台湾债市：公债RP利率维持既有区间，殖利率急弹令RP调度需求降温

《汇市简讯》美元/离岸人民币走势偏多，可能突破云区
2345GMT * 美元/离岸人民币隔夜小幅走强，在6.8838水准仍有较好买需 * 位于6.8852的一目均衡云区阻力位可能被突破，引发看多押注 * 周四收在6.8884之上，同时波林格区间也恢复向上趋势 * 上行通道的形成对买家而言可能是技术面的确认信号 * 但随着“特习会”的开始，有关当局可能会打压汇率波动 * 朝鲜问题最受瞩目，同时日本也在观望中国 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
路透台北3月11日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)利率周一持稳。证券业资金调度人士认为，随着近期台债殖利率急弹，市场操作转趋保守，令成交量萎缩、资金调度需求降温，料公债RP利率将维持在既有区间。
他们指出，月初资金情势偏向宽松，部分银行、投信仍有积极承作公司债RP的需求，但市场普遍缺券，成交主要以到期续做为主，公司债RP利率微向区间低位靠拢。
受到台债殖利率急弹影响，一券商资金调度人士说，“公债RP利率往下速度没这么快了。”
另一票券商交易员称，略微感觉投信端资金有多缺不一的情形，近期RP利率不太敢再往下调整，将先维持目前利率水准。
本周交割紧缩因子包括：周二台塑石化 100亿台币公司债交割、中信金控 旗下中信银10亿人民币宝岛债交割，及周五联电 100亿台币公司债交割。
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.68-0.70%，与上日同；一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%，部分在0.78%，同于上日。
票券商方面，大型业者的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.66%；一个月公司债RP利率交投区间则在0.70-0.72%。(完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
2345GMT * 美元/离岸人民币隔夜小幅走强，在6.8838水准仍有较好买需 * 位于6.8852的一目均衡云区阻力位可能被突破，引发看多押注 * 周四收在6.8884之上，同时波林格区间也恢复向上趋势 * 上行通道的形成对买家而言可能是技术面的确认信号 * 但随着“特习会”的开始，有关当局可能会打压汇率波动 * 朝鲜问题最受瞩目，同时日本也在观望中国 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7