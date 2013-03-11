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亚洲 | 2013年 3月 11日 星期一 12:04 BJT

中国新债: 广发证券周四将招标发行30亿元短期融资券,期限三个月

路透上海3月11日 - 中国广发证券股份有限公司 周一公告称,将于周四(14日)招标发行30亿元
人民币短期融资券,期限三个月(90天).
    
    刊登在中国债券信息网的公告称,上述短融具体招标时间为3月14日10:00-11:00.具体条款如下:
    
    具体条款如下:
    
 发行人    注册金额  拟发规模  期限   发行日     承销商    主体评级    起息日     上市日
            (亿元)    (亿元)   (月)                                   (缴款日)    
 ======================================================================================== 
 广发证券     135      30        3    3/14招标   工商银行     AAA       3/15       3/18
                                     农业银行等 
 ========================================================================================完)
    
  参看详情,请点选中国债券信息网(here)

 (发稿 边竞; 审校 林高丽)

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