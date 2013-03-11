中国债市动态：现券中长端收益率略上行，经济数据向好引发部分抛盘

路透上海3月11日 - 中国银行间市场周一早盘现券中长期利率品种收益率略上行，虽然资金不算紧张，但周末公布的经济数据向好，且2月居民消费价格指数(CPI)涨幅偏高，引发中长端卖盘，承接力道不强导致成交不活跃。

“收益率在往上走吧，尤其是中长端的，周末的数据有点影响。”北京一商业银行交易员称。

他并表示，虽然场内不乏资金，但周末公布的经济数据向好，CPI涨幅亦偏高，直接令债市承压，“双边报得都挺宽的，成交比较少。”他称。

继中国公布2月出口强劲而进口萎缩之后，周六数据显示投资和消费亦一喜一忧，CPI因春节 因素攀升而PPI低迷依旧。鉴于经济处于非均衡的弱复苏态势，宏观政策面料将保持稳定。