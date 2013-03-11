中国债市动态：现券中长端收益率略上行，经济数据向好引发部分抛盘

《汇市简讯》美元/离岸人民币走势偏多，可能突破云区
2345GMT * 美元/离岸人民币隔夜小幅走强，在6.8838水准仍有较好买需 * 位于6.8852的一目均衡云区阻力位可能被突破，引发看多押注 * 周四收在6.8884之上，同时波林格区间也恢复向上趋势 * 上行通道的形成对买家而言可能是技术面的确认信号 * 但随着“特习会”的开始，有关当局可能会打压汇率波动 * 朝鲜问题最受瞩目，同时日本也在观望中国 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
路透上海3月11日 - 中国银行间市场周一早盘现券中长期利率品种收益率略上行，虽然资金不算紧张，但周末公布的经济数据向好，且2月居民消费价格指数(CPI)涨幅偏高，引发中长端卖盘，承接力道不强导致成交不活跃。
“收益率在往上走吧，尤其是中长端的，周末的数据有点影响。”北京一商业银行交易员称。
他并表示，虽然场内不乏资金，但周末公布的经济数据向好，CPI涨幅亦偏高，直接令债市承压，“双边报得都挺宽的，成交比较少。”他称。
继中国公布2月出口强劲而进口萎缩之后，周六数据显示投资和消费亦一喜一忧，CPI因春节 因素攀升而PPI低迷依旧。鉴于经济处于非均衡的弱复苏态势，宏观政策面料将保持稳定。
剩余期限约为4.83年的固息国债130001券最新成交收益率 报3.2880%，较上日尾盘的3.2650%略升.(完) (发稿 丁淑琴; 审校 曾祥进)
2345GMT * 美元/离岸人民币隔夜小幅走强，在6.8838水准仍有较好买需 * 位于6.8852的一目均衡云区阻力位可能被突破，引发看多押注 * 周四收在6.8884之上，同时波林格区间也恢复向上趋势 * 上行通道的形成对买家而言可能是技术面的确认信号 * 但随着“特习会”的开始，有关当局可能会打压汇率波动 * 朝鲜问题最受瞩目，同时日本也在观望中国 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7