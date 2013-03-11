《全球股市分析》新兴市场企业利润挤压严重，股市难有良好表现

《汇市简讯》美元/离岸人民币走势偏多，可能突破云区
2345GMT * 美元/离岸人民币隔夜小幅走强，在6.8838水准仍有较好买需 * 位于6.8852的一目均衡云区阻力位可能被突破，引发看多押注 * 周四收在6.8884之上，同时波林格区间也恢复向上趋势 * 上行通道的形成对买家而言可能是技术面的确认信号 * 但随着“特习会”的开始，有关当局可能会打压汇率波动 * 朝鲜问题最受瞩目，同时日本也在观望中国 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
**腹背受敌**
当然，在新兴市场之中，还是有持续表现亮眼的国家和板块出现。同时，尽管获利成长欠佳,MSCI明晟新兴市场股指在2012年仍然上涨15%。
但新兴市场企业的利润正遭到双重挤压。
首先，瑞银集团分析师认为，在景气放缓之中，新兴市场首当其冲受到影响，新兴市场成长率领先发达国家的幅度已经降至10年低点--3个百分点。由于出口萎缩，直接打击企业营收、国家经常帐收支及汇率。
瑞银指出，由于全球经济成长与新兴市场企业的获利通常走势一致，全球经济成长率如果只有3%，可能不足以带动新兴市场企业获利增幅回升。
另一方面，摩根大通资产管理也指出，历史上过去几次外部收支情况恶化时--例如1997-1999年、2005年及2008-2009年--新兴国家股市也都是表现落后局面。摩根大通同样也对新兴股市采取中性立场。
“我们将密切注意两组数据--贸易及获利--以研判是否要重新积极布仓，”摩根大通资产管理的跨资产策略团队向客户表示。
其次，金融危机彻底暴露出新兴市场企业的低效率问题。
由于各国政府为了重振经济成长而加强控制，企业的投入成本，包括投资及薪资等，甚至可能因而更加沉重。四大金砖国家尤其如此--中国、印度、俄罗斯及巴西 股指表现连续四年落后美股标准普尔500指数 的回报率。
“在危机之后，美国及其他发达市场国家的企业透过减少投资、降低财务杠杆、积累现金现金、及精简优化业务等方式，确确实实地努力提高效率，”Godet指出。
“新兴市场企业则是持续投资，彷佛2008年危机不曾发生，彷佛经济成长还是像以前一样强劲。”
**高期望**
尤有甚者，这些企业的股价尚未完全反映这些隐忧。新兴市场企业的2013年获利增幅预期目前为13.5%，而美国及欧洲只有8%。
摩根大通资产管理指出，他们根据未来市盈率(本益比)、市帐率、股价与现金流量比、及股息收益率(殖利率)而制成的综合估值指数显示，新兴市场企业估值比发达国家高出17%。
摩根大通表示，新兴市场必须有更优秀的获利表现，才有资格享受这个溢价。
德意志银行分析师认为这并不乐观。他们指出，在2008年之后买进新兴市场股票的人，都太晚上车了，他们预期新兴市场表现落后情况可能长达数年，而现在只不过才走了27个月。(完) (编译 郑茵/蔡美珍; 审校 丁琦/石冠兰)
2345GMT * 美元/离岸人民币隔夜小幅走强，在6.8838水准仍有较好买需 * 位于6.8852的一目均衡云区阻力位可能被突破，引发看多押注 * 周四收在6.8884之上，同时波林格区间也恢复向上趋势 * 上行通道的形成对买家而言可能是技术面的确认信号 * 但随着“特习会”的开始，有关当局可能会打压汇率波动 * 朝鲜问题最受瞩目，同时日本也在观望中国 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7