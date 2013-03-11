《全球股市分析》新兴市场企业利润挤压严重，股市难有良好表现

**腹背受敌**

当然，在新兴市场之中，还是有持续表现亮眼的国家和板块出现。同时，尽管获利成长欠佳,MSCI明晟新兴市场股指在2012年仍然上涨15%。

但新兴市场企业的利润正遭到双重挤压。

首先，瑞银集团分析师认为，在景气放缓之中，新兴市场首当其冲受到影响，新兴市场成长率领先发达国家的幅度已经降至10年低点--3个百分点。由于出口萎缩，直接打击企业营收、国家经常帐收支及汇率。

瑞银指出，由于全球经济成长与新兴市场企业的获利通常走势一致，全球经济成长率如果只有3%，可能不足以带动新兴市场企业获利增幅回升。

另一方面，摩根大通资产管理也指出，历史上过去几次外部收支情况恶化时--例如1997-1999年、2005年及2008-2009年--新兴国家股市也都是表现落后局面。摩根大通同样也对新兴股市采取中性立场。

“我们将密切注意两组数据--贸易及获利--以研判是否要重新积极布仓，”摩根大通资产管理的跨资产策略团队向客户表示。

其次，金融危机彻底暴露出新兴市场企业的低效率问题。

由于各国政府为了重振经济成长而加强控制，企业的投入成本，包括投资及薪资等，甚至可能因而更加沉重。四大金砖国家尤其如此--中国、印度、俄罗斯及巴西 股指表现连续四年落后美股标准普尔500指数 的回报率。

“在危机之后，美国及其他发达市场国家的企业透过减少投资、降低财务杠杆、积累现金现金、及精简优化业务等方式，确确实实地努力提高效率，”Godet指出。

“新兴市场企业则是持续投资，彷佛2008年危机不曾发生，彷佛经济成长还是像以前一样强劲。”

**高期望**

尤有甚者，这些企业的股价尚未完全反映这些隐忧。新兴市场企业的2013年获利增幅预期目前为13.5%，而美国及欧洲只有8%。

摩根大通资产管理指出，他们根据未来市盈率(本益比)、市帐率、股价与现金流量比、及股息收益率(殖利率)而制成的综合估值指数显示，新兴市场企业估值比发达国家高出17%。

摩根大通表示，新兴市场必须有更优秀的获利表现，才有资格享受这个溢价。