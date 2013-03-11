《综述》中国大部制改革重在职能转变，大金融暂缺席但仍可期

* 大部制改革强调政府职能转变

* 此次改革六部门有些是过渡性

* 改革远未止步，金融混业监管大势所趋

* 发改委改革突出投融资放权

作者 沈燕

路透北京3月11日 - 备受诟病的“铁老大”政企分开，掀开了中国新一轮大部制改革的帷幕。尽管市场关注的另一焦点“大金融”缺席，但金融业混业监管已是大势所趋，未来推进要看条件成熟及是否有共识。

中央机构编制委员会办公室副主任王峰在周一召开的两会新闻发布会上指出，此次机构改革涉及的六个部门有些是过渡性的，而改革的部门也都是呼声较高的，相关三定(定岗、定员、定责)方案也会很快出炉。

“职能转变是这次改革的重点，也是一个亮点，一是解决现在政府管得过多过细的问题，通过改革进一步地简政放权，改革行政审批制度，同时加强和改进宏观管理。”王峰称。

他指出，过去一提到中国的行政体制改革就说“机构改革”，一说机构改革就说到把哪些机构整合起来，“我觉得这是一个误区。此次机构改革方案中间加了‘职能转变’，这正是这一轮改革的重点和核心。”

王峰提到，要达到改革的预期目的必须尽快落实相关措施，包括抓紧研究制定新组建这六个部门的“三定”规定，并要突出强调两条：一是突出强调转变政府职能。新组建的部门不仅仅是机构改革，职能转变仍然是它的主要任务，要把职能转变的要求落到实处。

二是进一步突出部门的责任内容。抓紧“三定”，使新机构能够尽快地按照新的职责、新的要求开展工作。同时这六个机构的调整还涉及到诸多相关部门职能的调整，初步算下来大概有18个机构.

根据周日公布的最新机构改革方案，包括铁道部等四个正部级机构将撤销。其中组成部门减少两个，副部级机构增减相抵数量不变。改革后，除国务院办公厅外，国务院设置组成部门25个。

具体内容包括：实行铁路政企分开，组建国家卫生和计划生育委员会、国家食品药品监督管理总局、以及国家新闻出版广播电影电视总局，重新组建国家海洋局和国家能源局。

改革开放以来，中国此前分别在1982年、1988年、1993年、1998年、2003年和2008年进行了六次规模较大的政府机构改革。2008年机构改革后，国务院组成部门变为27个，工信部、交通运输部、住建部就是在这一次改革中设立的。

**“铁老大”走向市场**

撤销铁道部的改革无疑是此次方案中最引人注目的，尤其是目前铁道部大约2.6万亿元的债务之后将如何处理，以及与民生相关的火车票是否会涨价等，都成为关注的话题。

“至于火车票会不会涨价，这是一个政策问题，还有一个执行政策问题，和机构改革有联系，但是它没有必然的联系。”王峰称。

他表示，这次改革就是让铁路这个“铁老大”能够真正地走向市场，改变过去政企不分的状况，引入竞争机制，广泛吸纳社会资金，通过各种渠道打开一个口子，发挥社会力量的作用。

他指出，铁道部改革首先是政企分开，把铁道部的行政管理职能并入交通运输部；组建国家铁道局，由交通运输部管理，承担铁道部的其它行政职责，负责拟订铁路技术标准，监督铁道安全生产等；并组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责。

至于铁道部的债务，“我觉得这项改革先把政企分开，组建这么一个公司。这个公司的债务问题那是留待下一步解决的，包括公司自身的改革，要建立现代企业制度，要尽快进行投融资改革，国家也要对这个领域继续给予支持，因为承担了很多公益性的业务。”王峰称。

他指出，债务问题是下一步组建公司之后，相关部门继续研究如何解决这个问题，而不是现在政企分开来解决的，“这个问题等若干时间之后就会有答案。”

考虑到拟组建的中国铁路总公司将承担企业责任，并因此接手铁道部目前大约2.6万亿元的债务，有分析师稍早建议，其成立方式可参照中投公司 ，通过财政部发行特殊债券方式来对铁路总公司进行注资。

**大部制改革稳步推进**

尽管此次出台的大部制改革方案总体赞多弹少，但并没有期待中的大金融、大文化、大能源等大部制改革的推进，亦体现出政府换届年，无论是经济抑或改革，中国都力求“稳中求进”的基调。

王峰指出，机构改革是一个过程，许多问题不是通过一次改革就能解决的。第一要看条件是否具备，第二要看有没有更广泛的共识，如果这两点有一点不具备，“我认为动这个机构就要慎重。”

他解释称，此次推出的六个领域改革可相当一些是多年想解决而没有解决的问题，随着改革进程条件具备该改了。此次的六个领域改革也不是就到位了，有些是过渡性的，需要逐步调整和完善，“在机构改革这个问题上急不得，必须扎扎实实，稳步推进。”

至于期待中的大金融没有成行，王峰指出，这个问题很复杂，“作为改革研究者我们自己都拿不准”。现在中国基本上还是实行分业监管，但混业监管是一个发展趋势。

“我们国家在当前的情况下，有没有可能通过体制改革一下子过渡到混业监管呢？这不是机构调整的问题，监管的方式要不要作调整？拿不准；我们是不是到了这个阶段？拿不准。怎么办？咱们就稳一稳、看一看，看准了再动这块。究竟怎么动，还要有一个研究和实践的过程。”他称。

**公正评价发改委**

中国宏观调控最重要的管理部门--国家发展和改革委员会素有“小国务院”之称，每一次机构改革都令其陷入“权力过于集中”的舆论风口浪尖上，此次亦不例外。

根据此次机构改革方案，包括人口政策的制订，以及电监会撤销并入能源局后，最终仍归属发改委，都显示发改委的权限有所扩大。

对此，王峰表示，应该客观评价发改委的工作，对13亿人口的中国，各地经济发展如此不均衡，宏观调控任务很重，一旦发生一些比较大的经济波动，靠市场出手或靠某一个地方调控能行吗？

“在这样的情况下中央政府必须出手。在最短的时间内，利用最有效的手段，使得我们能够持续地、健康地、协调地去发展，这才是我们的目的。”他说。

王峰指出，此次机构改革涉及发改委的内容也很多，放权的部分包括投融资体制改革，减少和下放投资审批事项，抓紧制订政府核准投资项目目录，减少下放生产经营活动审批事项等。

而发改委工作要加强的部分则包括规划的编制，经济形势的预警预测等，“放权是改革，加强监管也是改革，否则政府就可能失职。”(完)

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