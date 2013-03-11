《Wasik专栏》中美制造业成本差距正在缩小

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Wasik 编译 王洋

路透芝加哥芝3月8日 - 美国制造业的长期复苏态势正在展开，而这种趋势可能会持续下去，因为相较于中国和其它新兴经济体，美国正变得愈发具有竞争力。

波士顿谘询集团(Boston Consulting Group)近期撰写了一份相关报告。这份题为“又见美国制造”的报告中，该机构称中国相对于美国的成本优势正在迅速缩小。“五年内，中国薪资的上涨，美国生产率的提升，美元的下滑以及其它因素，将使得北美消费的商品，在中美两国的生产成本几乎没有差异。”

这意味着，曾经外包给中国和其它国家的岗位，或许将回流美国。举个例子，Coleman就将塑料冷箱的生产线从中国迁回了美国堪萨斯州的Wichita。福特汽车 也正在迁回约2,000个工作岗位。自动化带来的生产效率的提升以及具有竞争力的薪资水平，正使得许多美国企业“内包”生产业务。造就这种趋势的，有以下几个因素：

**有竞争力的薪资成本**

推动制造业岗位向美国回流最重要的因素，就是劳工成本差异的缩小。根据安永会计师事务所去年9月发布的一份研究报告，2001至2012年间，中国的平均劳工成本几乎增长了三倍。相比之下，同期美国的实质薪资则是停滞不前，甚至是下滑。

波士顿谘询集团表示，考虑到所有的生产成本，美国低成本的州，诸如亚拉巴马、南卡罗来纳和田纳西州，很有竞争力。而且这仅仅是基于劳工成本的差异来考量。

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**丰饶的资源**

美国优势增强的原因还在于北美丰富的资源以及能源价格的下降。高盛在其2013年前景展望中指出，美国的可开垦土地面积比中国多出5.3倍，水资源是中国的4.6倍。这将为工业的复苏奠定坚实的基础。

国际能源署(IEA)预计，得益于巨大的页岩油和天然气探明储量，2020年时美国有望成为全球最大的能源生产国。这将令几乎每一种制成品和运输品的成本下降，从而抵消中国多年来所享有的廉价劳动力优势。

天然气价格的下降将降低能源密集产业的成本，诸如化学、塑料和钢铁产业。目前美国天然气价格已降到5年前的一半。原本计划迁移至中国和其它发展中国家的企业，正在加大在美国工厂的投资。可从这种趋势中获益的公司包括陶氏化学 、美国钢铁 、杜邦 。塑料产业再度成为美国制造业中增速最快的行业，这其中就有能源成本下降的原因。

反观中国的能源成本正在明显上升。中国的大部分电力来自于煤电，这带来了严重的环境问题，比如大城市空气污染严重。

**强大的科技**

另一个有利的因素在科学技术。随着计算机在机械工具中越来越深入的应用，制造成本正在下降。3D打印技术的进步所带来的革命正渗入各个层面，从飞机零部件到假肢的生产等不一而足。

据Wohlers Associates估计，到2019年3D打印料将成长为一个规模达60亿美元的产业，这其中的领军企业包括Rock Hill和3D Systems Corp 。其它具有相当规模的还有Stratsys Ltd 以及刚刚上市的ExOne 。不过鉴于3D打印技术刚刚兴起，其对制造业到底能够产生多大的革命性影响，现在判断还为时过早。但这的确有望降低生产的成本。

**有待时日**

波士顿谘询集团还认为，长远看制造业的全球整合也利好美国制造业。如果考虑远期的供应链、运输和房地产成本，那么中国的优势在减弱。

不过短期而言，还不能说中国会在竞争中出局。如果有朝一日美国取代中国，成为全球最繁忙的工厂的话，那也是很多年后的事情。在纺织等劳动密集型产业，中国仍是占据上风，哪怕是其还未充分发掘这些工厂的自动化潜力。近期中国制造业增速已经放缓，不过若全球经济今年升温的话，中国的制造业企业会再度开足马力。