中国汇市：人民币即期早盘走低，中国数据喜忧参半令市场谨慎观望

* 人民币即期早盘走低

* 中国经济数据喜忧参半

* 市场反应平淡，仍持观望态度

路透北京3月11日 - 人民币兑美元即期 周一早盘走低。受美国就业数据超预期和道指创新高提振，隔夜美元指数大涨，带动人民币中间价走低；周末中国公布的2月宏观数据则喜忧参半，外汇市场对此仍持谨慎观望态度，周初反应有限。

继中国公布2月出口强劲而进口萎缩之后，周六数据显示投资和消费亦一喜一忧，CPI因春节因素攀升而PPI低迷依旧。交易人士表示，中国经济复苏的程度仍不清晰，让市场难以捉摸人民币能受到多大的支撑。

上海一外资银行交易员表示，短期内受外汇占款和顺差数据支持，人民币还是面临一定的升值压力。不过，2月中国出口数据过于强劲超出预期，市场也担心国内数据没有完全反映实际情况，因此早盘还是比较平静。

“尤其是出口跟欧美数据有矛盾，市场感觉出口应该没有那么好，那究竟这些数据是哪来的？如果说它真正反映基本面还好，不过照这样的话人民币升值压力也会比较大。”他补充说，需要3月或更多数据才能做出判断。

北京时间12:30，人民币兑美元即期报6.2177元，上日收报6.2147元。今日人民币兑美元中间价 为6.2769元，上日中间价为6.2719元。

中国经济回升仍显脆弱，令中性货币政策的调整空间不大。考虑到下半年通胀压力以及房价上涨风险，央行料将益发谨慎，政策工具选择料以数量型为主，而不会急于收紧。而财政政策则有放松空间，从而为“扩内需、调结构”出力。

东京汇市美元兑日圆周一盘旋于三年半高点附近，兑其他主要货币持坚，上周美国公布就业岗位劲增，强化了投资者对美国经济复苏的乐观看法。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3100/34，上日尾盘为6.3075。

北京时间12:30，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2058/67元，上一交易日尾盘报6.2012元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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