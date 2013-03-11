香港热股：铁路改革靴子落地，广深铁股价涨逾4%创近五年新高

路透香港3月11日 - 中国铁道部将落实政企分开，令市场憧憬铁路票价可望提高，刺激广深铁路H股 周一早盘股价最多曾涨逾4%的近五年高位。

于周日公布的国务院机构改革方案，包括铁道部等四个正部级机构遭撤销。将铁道部拟定铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责。

美银美林报告称，中国的铁路票价改革料将会加速，货运和客运票价均会涉及。但对于广深铁 来说，将不会全面获益，因广深线本身已有自主定价权，可根据市场状况对票价进行调整。因此相信广深线的票价仍会维持不变。

广深铁H股早盘最多曾涨近4.2%至4.23港元的新高，为自2008年5月中以来最高。早盘收市涨幅略收窄至3%，报4.18港元;其A股则升1.87%,稍早最高涨7.2%。