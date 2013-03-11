香港热股：铁路改革靴子落地，广深铁股价涨逾4%创近五年新高

《汇市简讯》美元/离岸人民币走势偏多，可能突破云区
2345GMT * 美元/离岸人民币隔夜小幅走强，在6.8838水准仍有较好买需 * 位于6.8852的一目均衡云区阻力位可能被突破，引发看多押注 * 周四收在6.8884之上，同时波林格区间也恢复向上趋势 * 上行通道的形成对买家而言可能是技术面的确认信号 * 但随着“特习会”的开始，有关当局可能会打压汇率波动 * 朝鲜问题最受瞩目，同时日本也在观望中国 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
路透香港3月11日 - 中国铁道部将落实政企分开，令市场憧憬铁路票价可望提高，刺激广深铁路H股 周一早盘股价最多曾涨逾4%的近五年高位。
于周日公布的国务院机构改革方案，包括铁道部等四个正部级机构遭撤销。将铁道部拟定铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责。
美银美林报告称，中国的铁路票价改革料将会加速，货运和客运票价均会涉及。但对于广深铁 来说，将不会全面获益，因广深线本身已有自主定价权，可根据市场状况对票价进行调整。因此相信广深线的票价仍会维持不变。
广深铁H股早盘最多曾涨近4.2%至4.23港元的新高，为自2008年5月中以来最高。早盘收市涨幅略收窄至3%，报4.18港元;其A股则升1.87%,稍早最高涨7.2%。
美银美林表示，假设基本客运票价于2013-15年及普通货运运费于2014-15年上调，该行将广深铁2013/14年度的盈利预测调高，目标价由4.06港元升至4.4港元，并维持“中性”评级。不过，由于广深铁股价自去年底以来累计已升逾五成，目前市盈率达15-16倍，股价上升空间有限。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
2345GMT * 美元/离岸人民币隔夜小幅走强，在6.8838水准仍有较好买需 * 位于6.8852的一目均衡云区阻力位可能被突破，引发看多押注 * 周四收在6.8884之上，同时波林格区间也恢复向上趋势 * 上行通道的形成对买家而言可能是技术面的确认信号 * 但随着“特习会”的开始，有关当局可能会打压汇率波动 * 朝鲜问题最受瞩目，同时日本也在观望中国 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7