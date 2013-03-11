中国资管：上周467款银行理财产品发行，关注结构性产品高收益陷阱

《汇市简讯》美元/离岸人民币走势偏多，可能突破云区
2345GMT * 美元/离岸人民币隔夜小幅走强，在6.8838水准仍有较好买需 * 位于6.8852的一目均衡云区阻力位可能被突破，引发看多押注 * 周四收在6.8884之上，同时波林格区间也恢复向上趋势 * 上行通道的形成对买家而言可能是技术面的确认信号 * 但随着“特习会”的开始，有关当局可能会打压汇率波动 * 朝鲜问题最受瞩目，同时日本也在观望中国 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
路透北京3月11日 - 西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周(3月2日-3月8日)40家银行共发行了467款理财产品，发行银行数较上期报告减少2家，产品发行量减少26款。
报告称，为了规避结构性理财产品因收益不佳而对银行造成的压力，一些银行纷纷选择在同一时间发行两款结构完全一样，但对挂钩标的市场走势判断完全相反的产品，业内俗称为“双胞胎”产品。
业内人士认为，“双胞胎”产品表面上是银行为投资者提供了相应的选择权，实质上则是将自己置于中立的角度，难免有甩手掌柜之嫌，难以体现其专业的财富管理能力。理财师建议，投资者在购买结构性理财产品时，应具备风险意识，综合考量，而不能掉入高收益的陷阱。
467款理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共114款，市场占比为34.41%；非保本型理财产品共353款，市场占比为75.59%。
从理财产品投向来看，41.76%投向人民币债券市场，2.14%投向外币债券市场，结构性产品0.86%，1.07%的产品投向信贷类，而最大的比例是52.46%的其他类。
上周26家银行共发行了195款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为3天，最长为365天；预期年化收益率最低2.75%，最高为5.20%，与上期报告相比最低预期收益率持平，最高预期收益率则下滑10个基点。
**公布到期收益率产品均实现最高预期收益率**
研究所监测数据显示，上周有601款产品到期，124款产品公布了到期收益率，所有公布了到期收益率的产品均实现最高预期收益率。
上周到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类或结构类的组合。债券和货币市场工具类325款，结构类38款，所有公布了到期收益率的两类产品均实现了最高预期收益率。其中人民币债券类产品平均到期收益率为4.10%，较上期报告下滑10个基点；外币债券类产品平均到期收益率为2.00%，较上期报告下滑75个基点。
上周到期收益率达到5.00%及以上的产品仅有7款，所有产品均为人民币产品。
到期收益率最高的产品为民生银行在2012年3月31日发行的“非凡理财人民币T1106期理财产品”，该产品投资于信贷资产，投资币种为人民币，到期收益率为7.00%。（完） (整理 张胜男; 审校 张喜良)
2345GMT * 美元/离岸人民币隔夜小幅走强，在6.8838水准仍有较好买需 * 位于6.8852的一目均衡云区阻力位可能被突破，引发看多押注 * 周四收在6.8884之上，同时波林格区间也恢复向上趋势 * 上行通道的形成对买家而言可能是技术面的确认信号 * 但随着“特习会”的开始，有关当局可能会打压汇率波动 * 朝鲜问题最受瞩目，同时日本也在观望中国 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7