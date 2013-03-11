中国资管：上周467款银行理财产品发行，关注结构性产品高收益陷阱

路透北京3月11日 - 西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周(3月2日-3月8日)40家银行共发行了467款理财产品，发行银行数较上期报告减少2家，产品发行量减少26款。

报告称，为了规避结构性理财产品因收益不佳而对银行造成的压力，一些银行纷纷选择在同一时间发行两款结构完全一样，但对挂钩标的市场走势判断完全相反的产品，业内俗称为“双胞胎”产品。

业内人士认为，“双胞胎”产品表面上是银行为投资者提供了相应的选择权，实质上则是将自己置于中立的角度，难免有甩手掌柜之嫌，难以体现其专业的财富管理能力。理财师建议，投资者在购买结构性理财产品时，应具备风险意识，综合考量，而不能掉入高收益的陷阱。

467款理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共114款，市场占比为34.41%；非保本型理财产品共353款，市场占比为75.59%。

从理财产品投向来看，41.76%投向人民币债券市场，2.14%投向外币债券市场，结构性产品0.86%，1.07%的产品投向信贷类，而最大的比例是52.46%的其他类。

上周26家银行共发行了195款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为3天，最长为365天；预期年化收益率最低2.75%，最高为5.20%，与上期报告相比最低预期收益率持平，最高预期收益率则下滑10个基点。

**公布到期收益率产品均实现最高预期收益率**

研究所监测数据显示，上周有601款产品到期，124款产品公布了到期收益率，所有公布了到期收益率的产品均实现最高预期收益率。

上周到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类或结构类的组合。债券和货币市场工具类325款，结构类38款，所有公布了到期收益率的两类产品均实现了最高预期收益率。其中人民币债券类产品平均到期收益率为4.10%，较上期报告下滑10个基点；外币债券类产品平均到期收益率为2.00%，较上期报告下滑75个基点。

上周到期收益率达到5.00%及以上的产品仅有7款，所有产品均为人民币产品。