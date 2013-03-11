委内瑞拉反对派领导人参选下任总统

《汇市简讯》美元/离岸人民币走势偏多，可能突破云区
2345GMT * 美元/离岸人民币隔夜小幅走强，在6.8838水准仍有较好买需 * 位于6.8852的一目均衡云区阻力位可能被突破，引发看多押注 * 周四收在6.8884之上，同时波林格区间也恢复向上趋势 * 上行通道的形成对买家而言可能是技术面的确认信号 * 但随着“特习会”的开始，有关当局可能会打压汇率波动 * 朝鲜问题最受瞩目，同时日本也在观望中国 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯3月10日 - 消息人士周日表示，委内瑞拉反对派领导人卡普里莱斯(Henrique Capriles)将在下月的大选中挑战该国已故领导人查韦斯认定的接班人马杜罗（Nicolas Maduro）。
马杜罗是本次大选的热门人物，目前也是委内瑞拉的代总统。两人将在周一登记参选资格。
大选将决定查韦斯倡导的社会主义和民族主义革命能否在委内瑞拉继续下去。
两名消息人士称，现年40岁的卡普里莱斯周日晚些时候正式宣布参选决定。
其中一名消息人士称：“现在有大量的负面消息。会很难，但我们计划继续推进。卡普里莱斯已经做出了决定，他不会退缩。”
两项最新民调显示，现年50岁的副总统马杜罗会轻松赢得大选。马杜罗曾经是一名公车司机，后担任工会领导人，从政后支持查韦斯的反帝论调。
马杜罗呼吁尽快举行大选，希望利用查韦斯去世引发的移情。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
2345GMT * 美元/离岸人民币隔夜小幅走强，在6.8838水准仍有较好买需 * 位于6.8852的一目均衡云区阻力位可能被突破，引发看多押注 * 周四收在6.8884之上，同时波林格区间也恢复向上趋势 * 上行通道的形成对买家而言可能是技术面的确认信号 * 但随着“特习会”的开始，有关当局可能会打压汇率波动 * 朝鲜问题最受瞩目，同时日本也在观望中国 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7