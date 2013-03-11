新闻稿：汤森路透推出中文版安卓应用程序“路透掌上通”

《汇市简讯》美元/离岸人民币走势偏多，可能突破云区
2345GMT * 美元/离岸人民币隔夜小幅走强，在6.8838水准仍有较好买需 * 位于6.8852的一目均衡云区阻力位可能被突破，引发看多押注 * 周四收在6.8884之上，同时波林格区间也恢复向上趋势 * 上行通道的形成对买家而言可能是技术面的确认信号 * 但随着“特习会”的开始，有关当局可能会打压汇率波动 * 朝鲜问题最受瞩目，同时日本也在观望中国 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
(本文由路透中文网编译提供) （2013年3月11日北京）-- 世界领先的智能信息及媒体公司汤森路透今日宣布，旗下路透中文网全新安卓中文版应用程序正式上线。至此路透中文网“路透掌上通”应用程序系列全面覆盖主流移动操作平台，进一步满足商务人士对全球财经及市场动态资讯的实时需求。 此次，“路透掌上通”安卓中文版与国内三大著名安卓应用市场平台，豌豆荚，腾讯应用宝及91无线旗下安卓市场和91助手联合首发。借助这三家强大和优质的用户及渠道资源，旨在覆盖更广泛的中国商务人士，并为他们提供来自路透权威专业的商业应用程序选择。 在“路透掌上通”安卓中文版应用程序推出之前，其 iPad、iPhone ，黑莓及Win8 Surface版已率先投入使用。“路透掌上通”将路透丰富、及时、准确的全球财经资讯及市场动态数据，简洁、直观地呈现在移动设备界面上。该软件是完全免费的，用户可在各大应用市场搜索“路透掌上通”下载使用。 “路透掌上通”iPad/iPhone 中文版一度成为苹果商店中国地区新闻类排行榜热门应用程序，受到广大用户的喜爱和追捧。Win8 Surface 应用程序更是路透全球在Win8平台首个推出的中文应用程序。全新的移动资讯平台同时也受到劳力士、奥迪、瑞士信贷、通用电气等众多国际品牌客户的青睐。 路透中文网是汤森路透集团专为大中华地区推出的全中文网站，以全球化视野，多媒体形式向商业决策者及个人投资者提供在线综合财经信息、深度报导和全球金融市场资讯服务。路透中文网连续几年被《互联网周刊》评为中国商业百强网站。 路透数字媒体业务亚洲总裁 Alan Griffin 表示：“我们重视快速增长的中国个人移动终端市场，以及中国商务人士对财经资讯和投资信息的需求，因此及时推出覆盖各大操作平台的中文应用程序，让更多的中国读者通过移动终端实时掌握来自路透的权威资讯。” “路透掌上通”安卓、Win8 Surface，iPad/iPhone中文应用程序可在相应软件商店搜索 “路透掌上通”下载安装。黑莓中文应用程序搜索“Reuters news pro China”。 汤森路透(Thomson Reuters)简介 汤森路透是世界领先的为企业和专业人员提供智能信息的公司。我们将行业专业知识和 创新技术相结合，向金融、法律、税务和会计、科学、医疗保健和媒体市场中的主要决策者们提供重要的信息，这些信息由世界上最受信赖的新闻机构制作。汤森路透的总部设在纽约，主要运营地在伦敦和明尼苏达州的Eagan，公司在100多个国家雇用了超过5.5 万名职员。要获得更多信息，请访问www.thomsonreuters.com 。
2345GMT * 美元/离岸人民币隔夜小幅走强，在6.8838水准仍有较好买需 * 位于6.8852的一目均衡云区阻力位可能被突破，引发看多押注 * 周四收在6.8884之上，同时波林格区间也恢复向上趋势 * 上行通道的形成对买家而言可能是技术面的确认信号 * 但随着“特习会”的开始，有关当局可能会打压汇率波动 * 朝鲜问题最受瞩目，同时日本也在观望中国 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7