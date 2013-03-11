新闻稿：汤森路透推出中文版安卓应用程序“路透掌上通”

(本文由路透中文网编译提供) （2013年3月11日北京）-- 世界领先的智能信息及媒体公司汤森路透今日宣布，旗下路透中文网全新安卓中文版应用程序正式上线。至此路透中文网“路透掌上通”应用程序系列全面覆盖主流移动操作平台，进一步满足商务人士对全球财经及市场动态资讯的实时需求。 此次，“路透掌上通”安卓中文版与国内三大著名安卓应用市场平台，豌豆荚，腾讯应用宝及91无线旗下安卓市场和91助手联合首发。借助这三家强大和优质的用户及渠道资源，旨在覆盖更广泛的中国商务人士，并为他们提供来自路透权威专业的商业应用程序选择。 在“路透掌上通”安卓中文版应用程序推出之前，其 iPad、iPhone ，黑莓及Win8 Surface版已率先投入使用。“路透掌上通”将路透丰富、及时、准确的全球财经资讯及市场动态数据，简洁、直观地呈现在移动设备界面上。该软件是完全免费的，用户可在各大应用市场搜索“路透掌上通”下载使用。 “路透掌上通”iPad/iPhone 中文版一度成为苹果商店中国地区新闻类排行榜热门应用程序，受到广大用户的喜爱和追捧。Win8 Surface 应用程序更是路透全球在Win8平台首个推出的中文应用程序。全新的移动资讯平台同时也受到劳力士、奥迪、瑞士信贷、通用电气等众多国际品牌客户的青睐。 路透中文网是汤森路透集团专为大中华地区推出的全中文网站，以全球化视野，多媒体形式向商业决策者及个人投资者提供在线综合财经信息、深度报导和全球金融市场资讯服务。路透中文网连续几年被《互联网周刊》评为中国商业百强网站。 路透数字媒体业务亚洲总裁 Alan Griffin 表示：“我们重视快速增长的中国个人移动终端市场，以及中国商务人士对财经资讯和投资信息的需求，因此及时推出覆盖各大操作平台的中文应用程序，让更多的中国读者通过移动终端实时掌握来自路透的权威资讯。” “路透掌上通”安卓、Win8 Surface，iPad/iPhone中文应用程序可在相应软件商店搜索 “路透掌上通”下载安装。黑莓中文应用程序搜索“Reuters news pro China”。 汤森路透(Thomson Reuters)简介 汤森路透是世界领先的为企业和专业人员提供智能信息的公司。我们将行业专业知识和 创新技术相结合，向金融、法律、税务和会计、科学、医疗保健和媒体市场中的主要决策者们提供重要的信息，这些信息由世界上最受信赖的新闻机构制作。汤森路透的总部设在纽约，主要运营地在伦敦和明尼苏达州的Eagan，公司在100多个国家雇用了超过5.5 万名职员。要获得更多信息，请访问www.thomsonreuters.com 。