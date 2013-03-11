朝鲜拒绝联合国决议，中国呼吁冷静

《汇市简讯》美元/离岸人民币走势偏多，可能突破云区
2345GMT * 美元/离岸人民币隔夜小幅走强，在6.8838水准仍有较好买需 * 位于6.8852的一目均衡云区阻力位可能被突破，引发看多押注 * 周四收在6.8884之上，同时波林格区间也恢复向上趋势 * 上行通道的形成对买家而言可能是技术面的确认信号 * 但随着“特习会”的开始，有关当局可能会打压汇率波动 * 朝鲜问题最受瞩目，同时日本也在观望中国 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔/北京3月9日 - 朝鲜(北韩)周六正式拒绝接受联合国安理会要求朝鲜中止核项目的决议；中国呼吁各方保持冷静克制，称制裁不是解决朝鲜半岛紧张局势的根本办法。
朝鲜称，尽管联合国安理会一致通过制裁决议，仍将继续追求成为核武国家的目标。
联合国制裁意在加强对朝鲜的金融限制，并打击朝鲜运输违禁货物的企图。
“朝鲜一如既往地强烈指责并完全拒绝这项针对朝鲜民主主义人民共和国的‘制裁决议’，这是美国对朝敌对政策的产物。”朝鲜外交部发言人在声明中称。
“世界将会看到朝鲜将强化作为核武国家和卫星发射国家这一永久立场，这是美国促使联合国安理会编造‘决议’的结果。”
中国曾表示希望制裁获得全面执行，但中国外交部部长杨洁篪周六在记者会上称，谈判仍是解决朝核问题的最佳方法。
“中方始终认为，制裁不是安理会行动的目的，也不是解决有关问题的根本办法。”杨洁篪说道，呼吁有关各方保持冷静克制。
“只有标本兼治，通过对话全面均衡解决各方关切，才是解决问题的唯一正确途径。”(完) 编译：李富强 发稿：王凤昌
2345GMT * 美元/离岸人民币隔夜小幅走强，在6.8838水准仍有较好买需 * 位于6.8852的一目均衡云区阻力位可能被突破，引发看多押注 * 周四收在6.8884之上，同时波林格区间也恢复向上趋势 * 上行通道的形成对买家而言可能是技术面的确认信号 * 但随着“特习会”的开始，有关当局可能会打压汇率波动 * 朝鲜问题最受瞩目，同时日本也在观望中国 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7