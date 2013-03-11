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货币新闻 | 2013年 3月 11日 星期一 13:46 BJT

台湾债市：10年公债殖利率创逾16个月高点，因美国数据向好与台股走多

路透台北3月11日 - 台湾债市殖利率周一持续全线弹升，10年公债殖利率 收报1.37%，创逾16个月收盘高点。因美国非农就业数据好于预期，且台股在站稳8,000点关卡后持续攻高。

交易商指出，由于实质买盘在指标券如10年的102/6以及五年的102/2持券比重都偏低。再加上台债殖利率于历史低档区盘整过久，在多方失去戒心且空方大多退场下，一旦多杀多走势启动，短线除非实质买盘大举进场，否则何时止弹难以预估。

102/6殖利率于尾盘一度大弹10基点,报1.38%，若以10年公债殖利率于去年11月20日创下1.113%日低起算，累积弹幅达26.7个基点。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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