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亚洲 | 2013年 3月 11日 星期一 13:37 BJT

澳洲股市：收高并触及四年半高点，澳洲联邦银行股价创新高

路透悉尼3月11日 - 澳洲股市周一在金融股带动下收高0.5%，因受美股上周五创收盘新高的激励。但是金属价格疲弱令矿业股受创。

蓝筹矿企股必和必拓 和力拓 股价分别下跌0.8%和2%，因中国经济数据显示其工业产出及消费者支出不如预估，金属价格随之作出反应。

但金融股上涨，澳洲国民银行 跳涨1.7%，澳洲联邦银行 上涨0.4%，股价创历史高位70.13澳元。

根据初步数据，S&P/ASX 200指数 收高23.5点至5,146.9点，并触及四年半高点。该指数上周五收涨0.3%。(完)

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