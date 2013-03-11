澳新汇市：澳元和新西兰元兑美元走跌，但澳元/英镑近28年高位

澳元的立即支撑料在1.0200美元，之下为1.0180，以及上周所及八个月低点1.0116。阻力则约在1.0242和1.0290。

新西兰元/美元 跌至0.8195，接近周五触及的两个半月低点。

“新西兰元料仍面临沉重压力，因乾旱的疑虑继续升高，且美元在周五公布就业报告后仍有后续力道，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)分析师Doug Steel称。

新西兰元料在200日移动均线切入位0.8180附近有支撑，下方在0.8150美元有更坚固支撑；上档阻力在0.8250。

新西兰元兑日圆 报78.77，周五曾触及79.91，为2008年7月以来最高。

澳元兑英镑 也表现优异，触及1.4529澳元，为1985年初以来最高，受英国央行进一步宽松预期的扶助。澳元/英镑最新报1.4593澳元。

新西兰元本周关键事件是周四新西兰央行的货币政策声明。市场预期利率将维持在2.5%的记录低点。

新西兰央行在声明中将发布一份完整的经济和财政预估，当中料指出近期国内活动升温，特别是房市，那或能看到央行提出预计升息时机。(完)

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