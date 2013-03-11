澳新汇市：澳元和新西兰元兑美元走跌，但澳元/英镑近28年高位

《汇市简讯》美元/离岸人民币走势偏多，可能突破云区
2345GMT * 美元/离岸人民币隔夜小幅走强，在6.8838水准仍有较好买需 * 位于6.8852的一目均衡云区阻力位可能被突破，引发看多押注 * 周四收在6.8884之上，同时波林格区间也恢复向上趋势 * 上行通道的形成对买家而言可能是技术面的确认信号 * 但随着“特习会”的开始，有关当局可能会打压汇率波动 * 朝鲜问题最受瞩目，同时日本也在观望中国 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
澳元的立即支撑料在1.0200美元，之下为1.0180，以及上周所及八个月低点1.0116。阻力则约在1.0242和1.0290。
新西兰元/美元 跌至0.8195，接近周五触及的两个半月低点。
“新西兰元料仍面临沉重压力，因乾旱的疑虑继续升高，且美元在周五公布就业报告后仍有后续力道，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)分析师Doug Steel称。
新西兰元料在200日移动均线切入位0.8180附近有支撑，下方在0.8150美元有更坚固支撑；上档阻力在0.8250。
新西兰元兑日圆 报78.77，周五曾触及79.91，为2008年7月以来最高。
澳元兑英镑 也表现优异，触及1.4529澳元，为1985年初以来最高，受英国央行进一步宽松预期的扶助。澳元/英镑最新报1.4593澳元。
新西兰元本周关键事件是周四新西兰央行的货币政策声明。市场预期利率将维持在2.5%的记录低点。
新西兰央行在声明中将发布一份完整的经济和财政预估，当中料指出近期国内活动升温，特别是房市，那或能看到央行提出预计升息时机。(完)
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2345GMT * 美元/离岸人民币隔夜小幅走强，在6.8838水准仍有较好买需 * 位于6.8852的一目均衡云区阻力位可能被突破，引发看多押注 * 周四收在6.8884之上，同时波林格区间也恢复向上趋势 * 上行通道的形成对买家而言可能是技术面的确认信号 * 但随着“特习会”的开始，有关当局可能会打压汇率波动 * 朝鲜问题最受瞩目，同时日本也在观望中国 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7